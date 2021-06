Dok smo se u nedjelju približavali Wembleyju, svako malo bi do našeg uha dopirali stihovi hrvatskih pjesama, a ubrzo bi se na vidokrugu pojavile i kockice.

Za dolazak u London bilo je potrebno potrošiti silan novac na brojne testove na korona virus i poštovati rigorozna pravila, no to nije smetalo hrvatskim navijačima.

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske, na putu do Wembleyja nismo mogli promašiti 'kockice'. Hrvatskih navijača bilo je iz raznih gradova, od Splita, Zadra, Zagreba do Rovinja, čak i iz daleke Australije. A mi smo susreli jednu 'hrvatsku engleskinju'. Silvija Žapčić je hrvatska studentica u Londonu, a njena ljubav prema nogometu vidi se i u odabiru fakulteta - studira sportsko novinarstvo!

Razveselili smo je navijačkim rekvizitima, a ona nam je obećala da će napisati navijačko pismo u kojem će opisati svoje doživljaje s kultnog Wembleyja. Obećano - ispunjeno. U nastavku vam donosimo njezino pismo:

Kako kaže poznata pjesma - malo nas je, al’ nas ima. Upravo se to dogodilo na nepunom Wembley stadionu u Londonu na utakmici Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske. Iako nismo srušili snove Engleskoj, niti je London bio prekriven kockicama - u zraku se ipak osjećala odlična atmosfera među 200-tinjak hrvatskih fanova koji su unatoč svim preprekama uspjeli doći na utakmicu.

Kao rezultat Covid – 19 restrikcija putovanja u Velikoj Britaniji, veliki broj fanova nije mogao doputovati u London i utakmicu pogledati uživo, ali zato su hrvatski navijači koji žive u svim kutovima Engleske - od Northamptona, Southamptona do Londona - došli bodriti Vatrene. Hrvatska fan zona bila je mala u brojevima, ali velika duhom. Navijači su se okupili prije utakmice, poštujući Covid - 19 restrikcije i kreirali su navijačku atmosferu koja se mogla mjeriti s onom koju je stvaralo 20.000 engleskih fanova.

Od samog početka utakmice, hrvatski navijači pjevali su neumorno svih 90 minuta, i to vatreno, svi, od najstarijih do najmlađih nogometnih fanova. Čak i nakon onog fatalnog pogotka u drugom poluvremenu, hrvatski navijači nisu poustajali, a poznati uzvici poput “Hrvatska, iznad svih” i “Mi Hrvati” mogli su se čuti na Wembley stadionu.

Euro 2020 je prvi veliki događaj u svijetu nogometa otkako je pandemija započela, tako da nogometni fanovi nisu imali prilike navijati uživo preko godinu danu te je mnogim hrvatskim navijačima ovo bila prva internacionalna utakmica nakon dugo vremena. Međutim, hrvatski navijači došli su pripremljeni, s puno energije i ljubavlju prema najbitnijoj sporednoj stvari na svijetu.

Možemo se nadati kako će se ovakva atmosfera nastaviti i na Hampden Parku u Glasgowu, ali poznavajući Vatrene fanove, koji su uvijek vjerni, to će se i dogoditi. Također, ostaje nada da ćemo se ipak svi skupa, opet naći na Wembley stadionu, u polufinalu, ili čak finalu Eura te da će opet Lijepa naša odzvanjati stadionom te da ćemo opet nadglasati mnogobrojno fanove suparničke momčadi. Do tada, uživat ćemo u igri Vatrenih i nastaviti ih bodriti do kraja.