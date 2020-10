Kako na Francuze? Hrvatska je odradila posljednji trening...

<p><strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> odradila je posljednji trening uoči sutrašnjeg ogleda protiv <strong>Francuske</strong> Maksimiru u sklopu Lige nacija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Posljednji trening uoči Francuske</strong></p><p>Posljednji trening trebao je razriješiti pitanje je li Andrej Kramarić spreman zaigrati protiv svjetskih prvaka od prve minute ili će kao i protiv Švedske ući u nastavku. Pitanje je hoće li <strong>Zlatko Dalić </strong>vratiti Domagoja Vidu u sastav nakon što je propustio utakmicu protiv Švedske, a zanimljivo će biti vidjeti i tko će biti njegov izbor umjesto <strong>Marcela Brozovića </strong>koji će propustiti utakmicu zbog žutih kartona.</p><p>Dalić je protiv Švedske iznenadio s formacijom, zaigravši bez klasičnog napadača, no Hrvatska bi se protiv Francuza trebala vratiti u 4-2-3-1 formaciju s Brunom Petkovićem u vrhu.</p><p>- Petković je u puno boljem stanju i sutra će početi utakmicu. Kad je fit, onda on treba reprezentaciji. Njegov način igre mi jako odgovara, primi loptu, zagradi je i najbolji nam je u takvoj opciji kada imamo brze igrače na krilima - kazao je hrvatski izbornik.</p><p>Dalić je najavio kako će odmoriti neke igrače koji su igrali protiv Švicarske i Švedske.</p><p>- Odmorit ćemo neke igrače koji su više igrali. Brekalo je igrao dosta utakmica, Melnjak također i to su igrači koje moramo poštedjeti i dati šansu drugim igračima. Uvest ćemo tri, četiri svježa igrača, ali nećemo pasti. Nećemo biti slabiji - dodao je.</p><p>Zbog žutih kartona neće biti niti Marcela Brozovića.</p><p>- Vidjet ćemo tko će igrati umjesto Brozovića. Na toj poziciji mogu igrati Kovačić, Badelj, Rog, vidjet ćemo tko će zaigrati - kazao je.</p><p>Borna Barišić je s klupe gledao susrete protiv Švicarske i Švedske, no ovaj put bi trebao zaigrati od prve minute. Josip Brekalo je pak igrao obje utakmice, a Dalić bi mu mogao dati predah. Umjesto njega će vjerojatno zaigrati Domagoj Bradarić.</p><p>- Razmišljam o toj opciji da Perišić igra desno, a Bradarić lijevo. Igra u francuskoj ligi, poznaje neke igrače i njihov ritam, ali vidjet ćemo još.</p><p>Nadamo se da će izbornik odabrati pravu formulu jer za pobjedu protiv Francuza još ne znamo. Prije mjesec dana pobijedili su nas identičnim rezultatom kao i u finalu SP-a (4-2), a i dalje boli onaj poraz u polufinalu Mundijala 1998.</p><p>Pobijedili su nas i u dvije prijateljske utakmice, na Euru 2004. godine uzeli smo bod (2-2), a neriješeno je bilo i 2011. godine u prijateljskoj utakmici. Pokazali smo da možemo protiv njih, a nadamo se da ćemo ovaj put doći do pobjede. Utakmica počinje u 20.45.</p><p>Hrvatska nakon tri kola skupine 3 elitnog razreda natjecanja ima tri boda, dok su na vrhu Francuska i Portugal sa po sedam bodova. Na začelju je Švedska bez bodova.</p>