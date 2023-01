Kako na Poljud ako nisi član Hajduka? U prodaji i pretplate

Hajdukov brojač članova je nakon 16 dana siječnja stao na 35 tisuća i samo se penje iz dana u dan. Cilj je doći do 112 tisuća, prošlogodišnja brojka stala je na 90 tisuća članova, a kako je već sada članova više nego što je kapacitet Poljuda, čelnici splitskog kluba odlučili su kako će do kraja sezone pravo na kupnju ulaznica za domaće utakmice imati samo članovi kluba.

Ta odluka izazvala je veliku buru u javnosti. Mnogi su podijeljenog mišljenja, neki misle kako je Hajduk napravio pravi potez i ovime zaštitio svoje članove, dok drugi smatraju kako je riječ o diskriminaciji. Tko nije član, ne može na utakmicu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ipak, postoji i drugi način za domoći se ulaznica. No, za to ćete morati dublje zagrabiti u džep. Hajduk je pustio u prodaju polusezonske pretplate za proljetni dio sezone, koja uključuje deset HNL utakmica na Poljudu plus potencijalne domaće Kup utakmice.

Foto: Hajduk

Najjeftinija je pretplata ona za sjevernu tribinu koja košta 60 eura (452,07 kuna), za istočnu tribinu je 95 eura (715,78 kuna), a za zapadnu 120 eura (904,14 kuna). Recimo, na početku sezone je cijena godišnje pretplate za sjever bila 750 kn, za istok 1200, a za zapad čak 1500 kn. Hajduk je do sada prodao 12.500 pretplata.

Prva utakmica na Poljudu u novoj godini igra se u nedjelju od 15 sati kada će Splićani ugostiti Šibenik u 18. kolu HNL-a. Je li odluka o privatiziranju ulaznica samo za članove bila dobra, vidjet ćemo po ispunjenim stolicama.

