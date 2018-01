Kako nju odbiti?! Neymar se četvrti put vratio lijepoj Bruni

Sredinom prošle godine Neymar se na vjenčanju Lea Messija pojavio bez svoje dugogodišnje djevojke Brune Marquezine (22), a razlog 'košarice' argentinski mediji pronašli su u - propaloj prosidbi. Neymar je navodno lijepu glumicu zaprosio samo par dana prije Messijeva vjenčanja, a nakon što ga je Bruna odbila, pukla je i ljubav.

No, ako je vjerovati brazilskim medijima, samo na kratko. Odmor od nogometa brazilski nogometaš iskoristio je za posjet domovini, a tamošnji obožavatelji ulovili su ga kako ponovno uživa u društvu neodoljive mu Brune.

I što je najbolje, nije to Neymaru i gospođici Marquezine prvi put da su se pomirili. Dapače, ovo je već četvrti pokušaj slavnog brazilskog para da svoju ljubav nekako održe na životu.

