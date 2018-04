Kako promovirati borbu? Zna MacKenzie - svojim seksipilom!

Samo se čekalo da najatraktivnija borkinja van UFC-a potpiše za najjaču MMA organizaciju svijeta. Majstorica BJJ-a i višestruka svjetska prvakinja MacKenzie Dern (24) još uvijek je u karijeri neporažena, čak i nakon što je odradila borbu pod Invictom (najjačom ženskom svjetskom MMA organizacijom koja je pod UFC-em) pa onda i debitirala za UFC.

Više nije nikakva tajna ili taboo tema to da izgled MMA borkinja služi kao alat za brže probijanje u ovom poslu te kao alat za lakše promoviranje nadolazećih borbi. Posebno jer djevojke to vrlo lako mogu napraviti same. Dovoljno je uslikati neku zanimljivu fotografiju ili snimiti video. MacKenzie Dern se u tome iskazala još i prije nego je postala UFC borkinja, piše Fightsite.

To što za nadolazeći UFC 224 u Rio de Janeiru niti jedan borac nije dobio posebno dodatnu ili privilegiranu promociju, MacKenzie i nije previše zamjerila. Tako i tako svoj Instagram profil puni seksi fotografijama i drži svoje fanove zadovoljnima.

Ova 24-godišnjakinja buduća je velika MMA superzvijezda, nešto kao nova Ronda Rousey prognoziraju strani MMA mediji. Treba popraviti borbu u stojci, ali još uvijek je neporažena. U Brazilu se za dva tjedna bori protiv Amande Cooper, a za svoju drugu borbu dobila je i mjesto u main cardu.