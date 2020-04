'Kako sam upoznao LeBrona? Počeo se derati pa grliti me...'

Sjećam se da večer prije drafta nisam oka sklopio, ima trideset momčadi i ne znaš koja će te izabrati i gdje ćeš sutra živjeti. Bile su neke naznake da bih mogao završiti u Memphisu koji je imao 17. pick, ali oni me nisu odabrali. Nakon toga je tek krenula prava nervoza ha, ha. U jednom trenu menadžer me nazvao i pitao kako bi mi se svidio odlazak u Lakerse. I pomislim si: "Pa ne bi uopće bilo loše otići u takvu momčad", prisjetio se Ivica Zubac svog NBA početka gostujući u Podcastu "I ja sam sportaš".

Dvije godine kasnije u Lakerse je stigao LeBron James. A ovako ga je upoznao.

- To mi je bilo baš neugodno. Jednog dana sredinom sedmog mjeseca, kad je većina igrača na odmoru, došao sam rano ujutro u dvoranu i mislio sam da ću biti sam i odraditi trening, ali kad sam ulazio u kompleks, iz teretane se čula glasna glazba. Pogledam ja unutra kad tamo LeBron već trenira. Prvo sam u svlačionici skupljao hrabrosti da uopće dođem u teretanu i upoznam se s njim. I tako ulazim ja u teretanu, a s drugog kraja čujem kako se Lebron dere "big Zu“ i dolazi prema meni, grli me, pita kako sam itd - opisivao je hrvatski centar.

- LeBron me skroz iznenadio. Kad sam pratio NBA ligu i gledao ga na terenu, imao sam osjećaj da se drži iznad svih, ali čovjek je stvarno odličan. Stalno nam je neke poklone ostavljao u svlačionici, sa svakim je pojedinačno razgovarao i bilo mu je važno da se svaki igrač u svlačionici osjeća posebno. Bio je stvarno pravi lider ekipe.

Sada u LA Clippersima Zubac dijeli svlačionicu s još jednom super zvijezdom, Kawhijem Leonardom.

- Na terenu je stvarno izvanredan, on kad si zacrta da će protivniku ukrasti loptu, on je i ukrade. U napadačkom segmentu je odličan, ali ono po čemu se ističe od ostalih igrača je igra u obrani koju je doveo na jako visok nivo i upravo je on jedan od razloga zašto vjerujem da možemo do naslova. A što se njegovog osobnog života tiče, dosta je u javnosti poznata priča kako se nikada ne smije, ali to baš i nije istina ha, ha. Jednostavno želi svoj privatni život zadržati za sebe, a na terenu biti isključivo profesionalac. Mogu samo reći da je skroz normalna i da nas često zna nasmijavati u svlačionici. Po meni je trenutno najbolji igrač lige.

Čitlučanin je htio stati na kraj i priči o reprezentaciji koja se stvorila.

- Samo se jednom nisam odazvao u reprezentaciju, to je bilo nakon moje prve sezone u NBA-u i ne znam zašto se stvorila ta nekakva priča da ja ne želim igrati za reprezentaciju jer sam se uvijek, još otkad sam dijete bio, odazivao u reprezentaciju. Tijekom cijele karijere uvijek mi je bio cilj igrati za reprezentaciju i pomoći joj da osvojimo što više medalja i to se nije promijenilo. Taj jedini put kada se nisam odazvao, Magic Johnson mi je rekao da me vide kao budućnost u svom klubu i da žele da ostanem cijelo ljeto trenirati kako bih imao veliku minutažu u sljedećoj sezoni. To na kraju nije tako ispalo, ali kad ste dijete od 19 godine i kad vam jedan Magic Johnson tako nešto kaže, teško mu se suprotstaviti.