Kako srušiti Cedevitu? Zovi bivše igrače i pobijedit ćeš...

Šarić, Blassingame, Strawberry, Andrija Žižić i Rozić. To je bila petorka Cibone 2013. godine kada su posljednji put osvojili prvenstvo Hrvatske nakon što su u finalnoj seriji dobili Zadar 3-0, a od tih igrača samo Marin Rozić i dalje nastupa za Cibose. Od tada su se promijenili brojni sastavi pod tornjem, no Vukovi su napokon dočekali svoje vrijeme.

Cibosi su u ovogodšnjem prvenstvu Hrvatske poveli 3-0 protiv Cedevite u finalnoj seriji na četiri pobjede i stigli na korak od osvajanja naslova, a u tome su im pomogli upravo igrači vitamina. Sljedeća utakmica igra se u četvrtak u Domu sportova i Cibosi imaju priliku okititi se titulom nakon dugo vremena.

Pitate se kako to? U Ciboni igra čak pet bivših igrača Cedevite, i to su sva petorica vrlo bitne figure momčadi Ivana Velića. Riječ je o Damiru Markoti, Roku Rogiću, Filipu Bundoviću, Ivanu Novačiću i Franu Pilepiću. Od 76 koševa koliko su zabili u trećoj finalnoj utakmici, čak 65 su zabili njih petorica. Pa možemo reći da je Cedevita srušila Cedevitu.

Sjajni Damir Markota (33) igra sezonu života, a nije jedini koji je doživio renesansu u Draženovom domu. Nešto slično je imao i Luka Žorić koji je prošle sezone eksplodirao nakon odlaska iz Cedevite i zahvaljujući veličanstvenim igrama bio je proglašen i MVP-em regularnog dijela sezone ABA lige. 'MVP, MVP, MVP', orilo se Domom sportova nakon pobjede Vukova, a tko zna, možda i Markota dobije prestižnu nagradu poput svog bivšeg kolege iz reprezentacije.

Durant ili Markota?

On je promijenio čak 17 klubova u karijeri, bio je čak i u Milwaukee Bucksima jednu sezonu, no karijera mu je bila u blagom padu posljednjih sezona. Sve je češće izostajao s reprezentativnog popisa, a onda ga je dovela Cedevita. Solidne brojke je tamo pružao bivši hrvatski reprezentativac, no nie to nije bilo dovoljno pa je otišao na kraju prošle sezone. Po četvrti put se vratio u Cibonu, klub koji ga je lansirao u košarkašku orbitu, i opet oživio karijeru. Baš to, igrao je Markota kao MVP protiv Cedevite u trećoj utakmici, ali to nije neka novost.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ušao je dizelaški u sezonu, imao prosječno 10 koševa u ABA ligi, a onda eksplodirao u playoffu PH. Srušio je lagano Split, a onda sa dva puta po 16 i 23 koša rušio najvećeg gradskog rivala. Bila je to prava košarkaška romantika u Domu sportova, trenuci koji su podsjetili na prošlo desetljeće i Cibonu koja je bila apsolutni vladar hrvatske košarke.

Svakom košarkaškom zaljubljeniku se sigurno naježila koža jer odmah nam je svima palo na pamet zlatno doba kada su Cibosi bili konkurentni u Euroligi mnogim snažnim ekipama poput Olympiacosa i Barcelone. 'Je li to Durant ili Markota', našalili su se mnogi navijači tijekom utakmice jer je Damir izgledao nezadrživo.

Dok se Kevin Markota borio pod košem, Cibosi su na parketu imali još jednog warriorsa. Riječ je o Filipu Bundoviću koji je trice trpao kao Steph Curry. On je (26) mlađi je od Markote sedam godina, no po spisku klubova u kojima je igrao čini se kao da je stariji. On je bio član zlatne generacije hrvatske reprezentacije U16 koja je 2009. godine na čelu s Darijom Šarićem osvojila Europsko prvenstvo. Slične uspjehe postizao je i u juniorskoj momčadi Cedevite s kojom je osvojio naslov Hrvatske.

Bundović 'zasolio' vitaminima

Seniorske korake započeo je u Zaboku, pa se preselio u njemački Mitteldeutscher BC gdje se baš nije proslavio. Uslijedio je povratak u vitamine 2016. godine gdje je prosječno bilježio 14 poena u prosjeku. Slijedila su putovanja po Zrinjskom gdje nije baš bio uspješan, a onda i u Prištinu gdje je dominirao s 20.8 poena po utakmici.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Igre nisu prošle nezapaženo te ga je angažirao drugoligaš Kirmizi, no zaželio se kuće. Cibona ga je ove sezone angažirala i obje strane su apsolutno pogodile. Odlične igre pružao je kroz cijelu sezonu i bio jedan od najboljih pojedinaca , a posebno je dominirao u posljednjoj utakmici protiv Cedevite gdje je radio ono što je htio. Trpao je trice kao lud, a opet je demonstrirao i sjajnu tehniku s leđima.

Ivan Novačić (33) igrao je u Cedeviti od 2007. do 2009. no bio je više rezervna opcija. Pošto se nije baš naigrao, odlučio je svoju sreću potražiti negdje drugdje, no ostao je u Hrvatskoj. Igrao je u Zrinjevcu, Zagrebu, Širokom, Jollyju, a okušao se i u talijanskoj Latini Basket gdje je proveo godinu dana. Stigao je pod toranj 2017. godine kada je bio jedan od najkonstantnijih igrača, no ove sezone malo je pao u formi.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najbolji protiv bivšeg kluba

Prosjek u ABA ligi bio mu je 5 koševa po utakmici, no u prvenstvu Hrvatske bio je odličan. Leđnim tehnikama maltretirao je Stipanovića i pokazao da vrlo dobro zna odraditi svoju rolu. On je igrač koji može biti najbolji strijelac i zvijezda momčadi što je pokazivao upravo pod Ivanom Velićem u Jollyju, a može biti i igrač sistema koji zna koja je njegova uloga, koji se zna uklopiti i odraditi svoju rolu onako kako treba.

Roko Rogić (25) igrač je koji nije napuštao Hrvatsku, a u Cedeviti je igrao u čak tri navrata. Bilo je to 2010/2011, 2012/2013 i 2016/2017 no bio je više član druge momčadi koja je igrala samo prvenstvo Hrvatske. Igrao je još za Zagreb, Alkar, Goricu, Škrljevo, Hermes, a na pola ove sezone prešao je u Cibonu i postao vrlo dobar rezervni play.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prosječno je u ABA ligi bilježio 7,6 poena po utakmici, no oduvijek je bio poznat po sjajnim prodorima. Zaleti se u reket na centra, izgleda kao da je nemoćan, a onda odnegdje izmigolji loptu i zabije koš. To su ultra bitni koševi u utakmicama koje se lome u zadnjim trenucima, a upravo su takve bile sve tri protiv Cedevite.

Kao šlag za kraj ostavili smo čovjeka koji je ostavio možda i najveći korak u Cedeviti. Fran Pilepić (30) karijeru je počeo u Crikvenici, zatim je prešao u Kvarner, Široki pa je nagrada u vidu sjajnih nastupa stigla ubrzo. Bek šuter prešao je 2012. u Bilbao no tamo se baš nije snašao i zaputio se 2014. godine u Cedevitu.

Pilepić nastavio istim putem

Bio je jedan od najbitnijih igrača momčadi koja je te sezone igrala sjajno u Euroligi i EuroCupu no ispali su u doigravanju od Gran Canarije. Njegove trice odlučivale su utakmice, a prosjek u Eurokupu bio je 14 koševa po utakmici. U ABA ligi i A1 ligi prosječno je zabio po 10 koševa, a s vitaminima je osvojio dva prvenstva Hrvatske i dva Kupa.

Godine 2016. odlučio je da je vrijeme za poći dalje te je otišao u talijansku Cantu, a posljednji klub bio mu je Lietkabelis gdje je odigrao oko dvadesetak utakmica. U trenutku kada je objavljen odlazak Nika Slavice, a to je bilo krajem prošle godine, Cibona je odmah reagirala i dovela Pilepića koji je u tim trenucima bio slobodan igrač.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Apsolutno je Cibona pogodila njegovim dovođenjem. Doveli su iskusnog igrača sa sjajnim sposobnostima kojim može pomoći bilo kojoj momčadi.

Klubovi u regiji očito su pronašli način pobijediti Cedevitu. Budućnost ih je s njihovim bivšim igračima Gordićem i Bellom izbacila u polufinalu ABA lige, Zadrani su ih doveli u velike probleme na čelu sa Žorićem, a sad je Cibona s petoricom bivših vitamina stigla na korak od naslova. Ne znaš kako pobijediti Cedevitu? Zovi njihove bivše igrače i pobjeda je tvoja!

Neki od njih se u Cedeviti nisu snašli, ali Ivan Velić sjajno je posložio momčad, svakome od njih namijenio neku ulogu u timskoj igri i to je ovako ispalo. Svatko zna svoj zadatak, a upravo ti bivši igrači Cedevite su sada ključne figure u momčadi Cibone dok u Cedeviti igraju stranci poput Cooka, Cobbsa i Pullena koji su u mislima već preko Atlantika i samo je pitanje kada će napustiti klub.

Nakon 2013. godine naslov prvaka bi se mogao vratiti u Draženov dom, i to zahvaljujući nekadašnjim vitaminima koji su opet odlučili 'popiti' bocu Cedevite i napuniti se energijom. Ali ovaj put na njihov račun...