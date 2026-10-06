HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Ocijenite igrače hrvatske reprezentacije nakon utakmice protiv Španjolske na Poljudu od 1 do 5
OD 1 DO 5
Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske nakon poraza u Splitu
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Hrvatska i Španjolska odigrale su uzvratnu utakmicu Lige nacija na prepunom Poljudu. Španjolska je nakon preokreta slavila 2-1. Ocijenite izabranike Slavena Bilića od 1 do 5 nakon utakmice.
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