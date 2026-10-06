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OD 1 DO 5

Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske nakon poraza u Splitu

Piše 24sata,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske nakon poraza u Splitu
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 Ocijenite igrače hrvatske reprezentacije nakon utakmice protiv Španjolske na Poljudu od 1 do 5

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Hrvatska i Španjolska odigrale su uzvratnu utakmicu Lige nacija na prepunom Poljudu. Španjolska je nakon preokreta slavila 2-1. Ocijenite izabranike Slavena Bilića od 1 do 5 nakon utakmice.

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Komentari 12
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Odlična utakmica 'vatrenih' na Poljudu! Od 17. minute smo poveli preko Perišića, ali Merino je u 61. minuti izjednačio; Perišić je pocrvenio u 80. minuti, a onda je u 89. Merino opet zabio za pobjedu Španjolaca

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