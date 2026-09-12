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KAKO SU IGRALI? Ocijenite igrače Osijeka i Dinama...

Piše 24sata,
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KAKO SU IGRALI? Ocijenite igrače Osijeka i Dinama...
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Osijek je prije nekoliko dana ispao od Segeste iz šesnaestine finala Kupa, a onda je na Opus Areni odigrao utakmicu za pamćenje. Slavio je protiv Dinama 4-2 u 7. kolu HNL-a

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Osijek je u fenomenalnoj utakmici 7. kola HNL-a slavio protiv Dinama (4-2). Dva gola zabio je Armando Leon, dok su precizni bili još Luka Vrbančić i Domagoj Bukvić. Golove za 'modre' zabili su Smail Prevljak i Miha Zajc. 

U nastavku ocjenite sve igrače na susretu. 

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Komentari 2
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