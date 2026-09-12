KAKO SU IGRALI? Ocijenite igrače Osijeka i Dinama...

Osijek je u fenomenalnoj utakmici 7. kola HNL-a slavio protiv Dinama (4-2). Dva gola zabio je Armando Leon, dok su precizni bili još Luka Vrbančić i Domagoj Bukvić. Golove za 'modre' zabili su Smail Prevljak i Miha Zajc.

U nastavku ocjenite sve igrače na susretu.