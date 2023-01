Kakva bi to priča bila: Višestruki svjetski prvak želi Zlatka Dalića!

Zlatko Dalić (56) priznao je da je tijekom petogodišnjeg mandata na klupi hrvatske nogometne reprezentacije o odlasku ozbiljno razmišljao samo jednom, uoči utakmice protiv Škotske na Euru. Da je nije pobijedio, povukao bi se s mjesta izbornika. No ostao je, a "vatrene" je u Katru opet odveo do same završnice i brončane medalje na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev brat za 24sata

Pred njim su kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Njemačkoj u ožujku, a u lipnju ga čeka završnica Lige nacija i borba za novi trofej. Ipak, nakon odličnog Mundijala ponovno se pojavio interes za njegovim dovođenjem. Ovaj put nisu u pitanju ponude iz arapskog svijeta ili iz Kine, već od peterostrukog svjetskog prvaka Brazila.

Nakon odlaska Titea, Brazilci su pokrenuli ozbiljnu akciju u kojoj bi na kormilo reprezentacije htjeli dovesti Zlatka Dalića, sugeriraju izvori iz menadžerskih krugova za Večernji list. Njegov je stav jasan, on želi ostati u hrvatskoj reprezentaciji barem do kraja idućeg ciklusa i ljeta 2024., po mogućnosti, s Lukom Modrićem na terenu.

U Južnoj Americi ne bi dobio novac kakav su mu nudili neki drugi, ali adut Brazila je činjenica da bi mogao postati jedan od rijetkih izbornika s naslovom svjetskog prvaka i autoritet koji bi dobio u institucionalnom smislu, a koji Hrvatska još nema.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Brazil su u zadnjih 100 godina vodila samo dvojica stranih izbornika, Urugvajac Ramon Platero 1925. i Portugalac Jorge Gomes da Lima 1944., a činjenica da se sad Dalić pojavio kao opcija veliko je priznanje hrvatskim trenerima. Osim Zlatka, u brazilskom savezu navodno razmišljaju i o Joséu Mourinhu i Pepu Guardioli.

Zlatko je jedini izbornik koji je vodio Hrvatsku na tri velika natjecanja, a utakmica za broncu protiv Katra bila mu je 70. u izborničkom mandatu i, ostane li do završnice Lige nacija, prestići će svoga mentora i prijatelja Ćiru Blaževića, koji ih je vodio 72. No dođe li doista formalna ponuda Brazila, možda će o svemu ipak ponovno razmisliti.

Najčitaniji članci