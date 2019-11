Kakva čast! Kevin Durant je trenirao u dresu Tonija Kukoča

Sjajni američki košarkaš Kevin Durant (31) još se oporavlja nakon strahovite ozljede Ahilove tetive. Priča se da će zbog iste propustiti cijelu sezonu, iako on marljivo trenira i čini sve da se na parket vrati što prije.

Ljetos je dres Golden Statea zamijenio onim Brooklyn Netsa. Durant ne želi odustati od treniranja svog najjačeg segmenta - šuta. Tako je u dvoranu ušetao u dresu svog idola Tonija Kukoča. Durant je već ranije pričao da obožava Kukočev stil igre pa je navukao njegov dres iz Bullsa i ispalio par trica.

Kevin Durant (@KDTrey5) rocking 🔥Toni Kukoč threads as he gets extra reps in. pic.twitter.com/dG0GRLA4LN