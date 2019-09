Kakva dominacija! Luka Modrić i petu godinu u najboljoj ekipi...

Luka Modrić i petu je godinu zaredom izabran u najbolju momčad protekle sezone!

Modrić se našao u izabranom društvu u Milanu gdje je Fifa dodijelila nagrade najboljim igračima svijeta. Prošle godine Modrić je uz izbor u najboljih 11 proglašen i najboljim igračem svijeta, a ove godine ta je čast pripala Lionelu Messiju koji je iznenađujuće slavio ispred Virgila van Dijka.

Modrić je drugi po redu u glasovima među veznjacima, više je dobio samo Frenkie de Jong, a na desetom mjestu je završio Ivan Rakitić.

🚨RANKING🚨 Have a look on the official @FIFAcom @FIFPro Men’s #World11 ranking! Read more 👇 🇬🇧 https://t.co/QFAXYDZPfk 🇪🇸 https://t.co/hh3wVqJbrJ 🇫🇷 https://t.co/8CTz9bBklk pic.twitter.com/EvXrNz6Dgp

GOLMAN

Alisson Becker (Brazil, Liverpool)

OBANA

Virgil van Dijk (Nizozemska, Liverpool)

Matthijs de Ligt (Nizozemska, Ajax/sad u Juventusu)

Marcelo (Brazil, Real Madrid)

Sergio Ramos (Španjolska, Real Madrid)

VEZNI RED

Eden Hazard (Belgija, Chelsea/sad u Real Madridu)

Frenkie de Jong (Nizozemska, Ajax/sad u Barceloni)

Luka Modrić (Hrvatska, Real Madrid)

NAPAD

Kylian Mbappe (Francuska, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019! 🚨



Congratulations to all! Well deserved! 👏🎉🎊



Read more here 👉 https://t.co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/TZ4RDvcBPr