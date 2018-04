Kakva glupost kapetana Reala: Sergio neće igrati u polufinalu?

Real je sretno prošao u polufinale Lige prvaka, no ovih dana bi "galacticosi" mogli doznati i jednu lošu vijest. Sergio Ramos je propustio ovu utakmicu zbog drugog žutog kartona, a mogao bi propustiti i prvu utakmicu polufinala. Naime, Ramos se u završnici susreta spustio skroz do tunela te je utakmicu dočekao uz sam teren. Prema pravilima Uefe, igrač koji je već kažnjen ne smije se nalaziti tijekom utakmice blizu terena.

To je shvatio i trener "stare dame" Massimiliano Allegri koji je rekao Ramosu kako ne smije biti uz teren.

