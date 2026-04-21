Kakva gospoda: Đoković, Kroos, Yamal i društvo oduševili na dodjeli sportskih Oscara!
Crveni tepih, glamur i dotjeranost obilježili su sportske Oscare! Dodjelu Laureus nagrada u Madridu ispratile su mnoge zvijezde, a najveći dobitnici su sportašica i sportaš godine Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz
Cijeli event vodio je legendarni Novak Đoković.
Uz njega je na pozornici bila tenisačica Eileen Gu. Po prvi put u povijesti Laureusa, program su vodila dva sportaša, oboje bivši dobitnici Laureusa.
U ženskoj konkurenciji Laureusa za sportašicu godine dobila je Sabaljenka koja se tako pridružila listi tenisačica koje su osvajale "sportskog Oscara", Serena Williams, Jennifer Capriati, Justine Henin i Naomi Osaka.
U muškoj konkurenciji nagradu za sportaša godine dobio je Carlos Alcaraz. Alcaraz je postao tek četvrti tenisač u povijesti koji je dobio ovo priznanje nakon Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.
U konkurenciji za nagradu bio je i Alcarazov kolega Jannik Sinner, nogometaš Ousmane Dembele, atletičar Mondo Duplantis, motociklist Marc Marquez, te biciklist Tadej Pogačar.
Barcelonino čudo od djeteta Lamine Yamal dobio je nagradu za najboljeg mladog sportaša godine.
Nekadašnji veznjak Real Madrida i svjetski prvak s Njemačkom iz 2014. godine Toni Kroos dobio je nagradu za inspiraciju godine.
- Primiti ovu nagradu je nevjerojatno posebno, posebno okružen s toliko zvijezda. Madrid mi toliko znači, stigao sam vrlo mlad i ovdje pronašao svoj dom. Nevjerojatno sam ponosan što se prepoznaje moj rad na terenu, ali i moji postupci izvan njega. Održavanje ovih vrijednosti je temeljno i ako se ujedinimo, možemo postići velike stvari. Imamo odgovornost biti primjer, poručio je Kroos.
Na ceremoniji je bio i legendarni desni bek Cafu koji je prvi stao pred kamere.
Legendarna atletičarka iz SAD-a i jedna od najuspješnijih olimpijka Simone Biles.
Legenda Juventusa i talijanskog nogometa Leonardo Bonucci je također bio prisutan.
Legendarni nogometni trener Fabio Capello.
Po mnogima najbolji golman u povijesti Real Madrida, Iker Casillas.
Sa svojom boljom polovicom bio je i bivši dirigent veznog reda Barcelone, Bayerna i Liverpoola Thiago Alcantara.
Priliku za pojavljivanje u javnosti nije propustio ni legendarni Nizozemac Ruud Gullit.
Karizmatični Marcel Desailly, nekadašnji stup francuske obrane, Chelseaja i Milana nije skidao osmijeh s lica.
Osvajač Zlatne lopte iz 2000. godine Luis Figo bio je na dodjeli sa ženom Helenom Svedin.
Alcarazov kolega Lorenzo Musetti.
Najveća konkurencija Alcarazu u svijetu tenisa Jannnik Sinner.
Legenda Real Madrida i nedavno umirovljeni stoper Raphael Varane bio je sa svojom ženom Camille Tytgat.
Legenda Athletic Bilbaa Oscar de Marcos sa životnom partnericom Andreom Sesmom.
Legenda Real Madrida i njihov direktor institucijskih veza Emilio Butragueno.
Bivša sprinterica i atletičarka Shelly Ann Fraser Price.
Karizmatični tenisač s burnom prošlošću u javnom i privatnom životu Boris Becker sa svojom boljom polovicom Lillian de Carvalho Monteiro.
