Kakva gospoda! Japanci poslije utakmice očistili svlačionicu...

Jučer je Japan nakon velike borbe ispao od Belgije, i to golom u posljednjim sekundama. Hrabro su se Japanci borili cijelu utakmicu i vodili 2-0, no nisu uspjeli napraviti senzaciju protiv puno jačih protivnika i izgubili su 2-3. Unatoč porazu, Japanci su pokazali kakva su gospoda. Nakon što su njihovi navijači čistili stadion i dijelili poklone belgijskim navijačima, cijeli svijet oduševili su i nogometaši Japana svojom gestom nakon utakmice.

Naime, japanski nogometaši su po uzoru na svoje navijače očistili svlačionicu poslije utakmice s Belgijom kako bi se zahvalili Rusima na gostoprimstvu tijekom Mundijala. Osim kristalno čiste svlačionice, na stolu su ostavili i papir na kojem na Ruskom piše "hvala" (Spasibo). Zaista fantastična gesta koja je oduševila sve.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

