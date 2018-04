Kakva greška! Ono kad tvoj klub zabije, a ti na krivoj tribini

Sinoć je Liverpool u četvrtfinalu uzvratne utakmice lige prvaka protiv Manchester Cityja uspio doći do još jedne pobjede (2-1) te su se ukupnim rezultatom 5-1 plasirali u polufinale najelitnijeg europskog klupskog natjecanja nakon 11 godina. Tada su uspjeli proći i u finale, no zaustavio ih je Milan.

No, osim veličanstvene predstave Liverpoola utakmicu je obilježio i jedan mali incident. Naime, jedan navijač Liverpoola je slučajno završio na tribini gdje se nalaze navijači građana, a uskoro je zbog toga i požalio.

Nakon što su "redsi" zabili za 2-1, navijač Liverpoola je počeo slaviti gol svoje momčadi na što su ga Cityjevi navijači napali nakon što su skužili da nije njihov.

Jedna navijačica Cityja koja se nalazila na istoj tribini, objavila je na Twitteru:

- Ovo se događa kada si navijač Liverpoola, nalaziš se među Cityjevim navijačima i slaviš kada Liverpool zabije. Čemu sam upravo svjedočila? - rekla je navijačica "građana" te dodala kako su zaštitari ubrzo došli na tribinu te riješili problem.

this is what happens when ur a liverpool fan in the city family stand and u cheer when u score 🙈😂😂 what have I just witnessed @ManCity #mcfc #liverpool pic.twitter.com/GSD155RK7e