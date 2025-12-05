Kakva je Panama? 'Vatreni' na selekciju od 30 milijuna eura koja nije izgubila 12 utakmica

Hrvatska nogometna reprezentacija u grupnoj fazi SP-a u skupini L igrat će protiv Paname, odlučio je ždrijeb u Washingtonu. Bit će to prva utakmica ovih dviju selekcija.

Panama je po drugi put u svojoj povijesti izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Španjolski stručnjak Thomas Christiansen stigao je na izborničku klupu te reprezentacije u srpnju 2020., od tad radi vrlo dobar posao. U svom je mandatu odveo Panamu na dva Concacaf Gold Cupa, 2023. ih je tu na putu do trona zaustavio moćni Meksiko. Panama je bila prva u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, s tri pobjede i tri remija bila ispred Surinama, Salvadora i Guatemale.

Najveća zvijezda reprezentacije vrijedne 30 milijuna eura je 29-godišnji branič Marseillea Amar Murillo. Taj je desni bek nogometno odrastao u San Franciscu, nastupao i za New York Red Bullse, a onda stigao u Europu gdje je od 2020. nastupao za Anderlecht i Marseille. Tržišna vrijednost iznosi mu čak 10 milijuna eura. Malo panamskih nogometaša igra u Europi, jedan od onih koji je tu ostavio trag je i desni bek Slovan Bratislave Cesar Blackman, igrač vrijedan 2,3 milijuna eura.

Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-a

José Luis Rodríguez (27) Puljanima je poznato ime u panamskoj reprezentacije. Prema Transfermarktu, vrijedi dva milijuna eura. Godine 2018. iz Genta je otišao na posudbu u Istru 1961, a ostao je upamćen po sjajnom golu Hajduku. Međutim, nakon samo pola godine otišao je iz Pule u bratski Alaves. Lani je igrao u Crvenoj zvezdi, a sad je ovo krilo u meksičkom Juarezu.

Panama je jedini put na Mundijalu zaigrala 2018. godine u Rusiji kad su u skupini s Belgijom, Engleskom i Tunisom upisali sva tri poraza uz gol-razliku 2-11. Sličan scenarij mogao bi ih čekati i u SAD-u, Kanadi i Meksiku, iako mnogi u toj zemlji vjeruju kako mogu na tom turniru mogu napraviti nekakvo iznenađenje. Panamci se hvale činjenicom kako su danas 30. reprezentacija svijeta po Fifinoj rang ljestvici, iza njih su Poljska, Wales, Egipat, Alžir, Škotska...

Dodatno ih "nabrijava" činjenica kako su već 12 utakmica bez poraza, nekoliko su puta posljednjih godina ozbiljno namučili i Meksiko. Teško je očekivati velike stvari od Paname na Svjetskom prvenstvu, ali njihovi navijači vjeruju kako na ovom turniru mogu pisati povijesti, stići do prvog boda ili čak pobjede na najvećoj nogometnoj svjetskoj smotri. Sve je moguće...