Kakva je vremenska prognoza za derbi? Stiže velika promjena

Hrvatsku ovaj vikend očekuje velika promjena vremena, pad temperature od desetak stupnjeva, snijeg u većem dijelu unutrašnjosti i jaka bura na obali. Vrijeme će itekako imati utjecaja na najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka koji se u nedjelju od 15 sati igra na Maksimiru.

Policija će do stadiona prepratiti navijače Hajduka koji do 12 sati stignu do naplatnih kućica u Lučkom i Rugvici. S obzirom na snijeg koji se najavljuje u Lici, to bi moglo predstavljati velik problem. A snijeg najavljuju i za vrijeme utakmice.

- U nedjelju popodne svakako se valja utopliti, temperatura će biti stupanj do dva iznad nule, a vjetar će pojačati osjet hladnoće. Povremeno može biti slabog snijega, prije svega u drugom poluvremenu - rekao je meteorolog Nove TV Ivan Ćaćić.

Trener Hajduka Ivan Leko ne vidi problem u vremenu.

- Možda je to bolje za nas. Trebamo vjerovati da sve što se događa ide nama u prilog. Kako bude nama, tako će i protivniku - kazao je Leko.

Uvjeti za igru trebali bi biti dobri, maksimirski travnjak ipak ima grijanje, a policija će ponovno biti na zahtjevnom zadatku. Očekuje se oko 2000 torcidaša na južnoj tribini, a domaći navijači zasad su rasprodali donju sjevernu tribinu.

