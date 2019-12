Kakva krađa! Liverpool za siću dovodi igrača koji im je zabio...

Na jedno pitanje svi imaju spreman odgovor. Tko je najveće iznenađenje ovogodišnje sezone Lige prvaka? Pa Salzburg! Mladi Austrijanci oduševili su sve sa svojom ubitačnom igrom. Atraktivan i poletan nogomet, prepun brzine i tehnike, momčad koja uvijek igra na gol više, to je ono što paše oku svakog nogometnog zaljubljenika.

Družina iz Salzburga predvođena Jesseom Marschom je napravila veliki posao ove sezone. Amerikanac je ukomponirao mlađahni, ali sjajni orkestar prepun nadolazećih zvijezda. Za Erlinga Brauta Haalanda već smo svi čuli. Najbolji strijelac Lige prvaka s osam golova, nema tko ga ne želi dovesti. Ali mislimo da je Liverpool napravio najveću krađu prijelaznog roka. Aktualno europski prvaci su bez neke najave i šaputanja u javnosti, onako kako to i rade velikani, ugrabili brže bolje još jednu zvijezdu Salzburga, a riječ je o hitrom napadaču i japanskom reprezentativcu Takumiju Minaminu (24).

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U Ligi prvaka je zabio dva gola i asistirao tri puta, a spektakularno je zabio i Liverpoolu na Anfieldu (4-3). Bio je to volej s nekih 20 metara koji je vjerojatno i presudio u njegovom transferu prema Redsima. U austrijskoj ligi odigrao je 14 utakmica, zabio šest golova i podijelio pet asistencija.

Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zašto kažemo najveću krađu? Vjerovali ili ne, Redsi će, u ludom vremenu kada se za prosječnog igrača plati i preko 20 milijuna eura, za Japanca iskeširati 'samo' osam milijuna eura! Naime, Minamino je u Salzburg došao 2015. godine za 800 tisuća eura i u otkupnu klauzulu je stavljena cifra od osam milijuna eura. Pa tko na stol stavi toliki novac, 'mlada' je njegova. U ovome slučaju, japanski nogometaš.

Liverpool are planning to make their first major signing of the season.



They've stepped up their pursuit of Red Bull Salzburg winger Takumi Minamino.



Full story: https://t.co/CnMJTVYTYz#bbcfootball pic.twitter.com/TSD8i4CwjM