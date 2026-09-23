KAKVA LOVA Kawhi Leonard potpisao astronomski ugovor

Američka košarkaška zvijezda Kawhi Leonard produžio je ugovor s NBA momčadi Toronto Raptors, a potpisao je ugovor koji traje do kraja sezone 2027./28., uz opciju produljenja na još jednu sezonu po vlastitoj želji. Vrijednost ugovora iznosi 100,6 milijuna eura.

Pregovori između igrača i njegovih predstavnika te franšize s kojom je osvojio naslov prvaka u sezoni 2018./19. trajali su još od srpnja, kada je bilo neizvjesno hoće li 35-godišnji Leonard uopće moći zaigrati za Toronto. Leonard je bio umiješan u skandal vezan uz kršenje pravila o ograničenju plaća (salary cap) i nepravilne isplate putem raznih poslovnih subjekata tijekom svog boravka u Los Angeles Clippersima. Nakon provedene istrage, liga je momčad iz Los Angelesa kaznila s približno 26 milijuna eura, dok je Leonard morao platiti nešto više od 600.000 eura.

Foto: Kim Klement

Po okončanju postupka, Leonard se mogao vratiti u Toronto, gdje je igrao u sezoni 2018./19. nakon odlaska iz San Antonija, u kojem je proveo sedam sezona. Nakon osvajanja naslova prešao je u Clipperse i ostao ondje sve do povratka u jedini kanadski grad s NBA momčadi.

Od sezone 2011./12. Leonard je odigrao samo 798 NBA utakmica – dijelom zbog brojnih ozljeda – uz prosjek od 20.7 koševa, 6.4 skoka i 3.1 asistencije po utakmici. U posljednjih sedam sezona nijednom nije premašio brojku od 70 odigranih utakmica u regularnom dijelu sezone, koji broji 82 susreta. Prošle je sezone odigrao 65 utakmica i ostvario najbolji prosjek u karijeri od 27.9 koševa po utakmici. Leonard slovi za jednog od najboljih obrambenih igrača lige; dvostruki je prvak – jednom je naslov osvojio sa San Antonijem (2013./14.) – sedam puta je nastupio na All-Star utakmici, triput je izabran u prvu petorku lige (All-NBA First Team), a dvaput je osvojio nagradu za najboljeg obrambenog igrača godine.

Regularna sezona NBA lige počinje 20. listopada utakmicom između Detroita i Bostona, dok će Toronto svoj prvi nastup imati u noći s 21. na 22. listopada protiv Chicago Bullsa.