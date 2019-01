Kakva (ne)sreća: Liverpool je 11 milimetara dijelilo od gola!

Samo 11 milimetara. Toliko je Liverpool ostao kratak za vodstvo protiv Manchester Cityja u sjajnom derbiju na Etihadu.

Da je lopta tada za samo djeličak svog obujma prešla potpuno preko crte, "redsi" bi poveli i utakmica bi možda otišla u drugom smijeru.

Ovako je Manchester City zabio dva gola, Liverpool se uspio vratiti jednom, ali nije im bilo dovoljno... Prevelika je bila prilika u 18. minuti da se propusti. Imali su tada najprije stativu Manea, a onda i nespretni odbijanac od Alissona kojeg je Stones u posljednjoj sekundi spriječio da se pretvori u gol.

Koliko je blizu golu bio Liverpool pokazuje i gol tehnologija.

Foto: Screenshot/24sata

Možda je to bila i sekunda koja je usmjerila tijek Premier lige. Liverpool je pobjedom mogao pobjeći na +10 i teško da bi City to do kraja prvenstva stigao. Vjerojatno bi Pep Guardiola ostao bez trofeja...

Na ovu se odluku Liverpool nema pravo žaliti. Sve je čisto. Za razliku od situacije iz prvog poluvremena kada je Vincent Kompany srušio Mohameda Salaha. Provukao se samo sa žutim kartonom, a Jürgen Klopp smatra da je zaslužio puno veću kaznu.

- Kako je moguće da ono nije crveni karton? - nije mu bilo jasno nakon utakmice.

- Drag mi je dečko Kompany, sjajan igrač, ali to je nejverojatno loša odluka, ako ono nije crveni, ne znam što je - rekao je Nijemac.