Kakva prevara: 'Tenisač' ostao bez poena, a 'trener' se kladio?

Doći na Futures turnir i pritom ne osvojiti ni jedan poen u cijelom meču? Zvuči pomalo nevjerojatno, ali ovaj put je istinito. Ukrajinac Artem Bahmel nije bio te sreće da da mu protivnik napravi dvostruku pogrešku pa da osvoji bar poen, ali nije išlo. Ili je sve to bilo unaprijed smišljeno? Krittin Koakyul osvojio je meč bez izgubljenog poena (6-0, 6-0), a za to se nije ni morao pretjerano potruditi.

Golden set here... Artem Bahmet easily the worst tennis player I’ve ever seen pic.twitter.com/5mLhDiGAJm