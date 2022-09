Kakva rapsodija za početak sezone: Zadar je pregazio SC

Košarkaši Zadra otvorili su novu sezonu natjecanja u ABA ligi pobijedivši pred svojim navijačima crnogorski Studentski centar s uvjerljivih 96-67 (25-8, 16-20, 24-20, 31-19).

Pod trenerskim vodstvom Danijela Jusupa, povratnika na zadarsku klupu, nova momčad Zadra odigrala je odličnu utakmicu u kojoj je suparnika slomio već u prvoj četvrtini koja je završila prednošću domaćina od 17 koševa (25-8).

Gosti se od tog šoka ni u jednom trenutku nisu uspjeli u potpunosti oporaviti. Nijednom svoj zaostatak nisu uspjeli svesti na jednu znamenku, iako se činilo da bi mogli zakomplicirati završnicu, kad su sedam minuta prije kraja smanjili prednost Zadra na 11 koševa (70-59).

No, uz pet koševa najboljeg pojedinca dvoboja Luke Božića te dvije trice Antonija Jordana, Zadrani su na pet minuta prije kraja došli do +22 (83-61). Prednost su do kraja utakmice još i povećali do konačnih +29 (96-67).

Božić je dvoboj završio sa 30 koševa šutirajući iz igre 10/17, a tome je dodao 13 skokova i sedam asistencija te je vrlo ozbiljan kandidat za MVP nagradu u prvom kolu. Marko Ramljak je spojio 13 poena i šest skokova, a Antonio Jordano je ubacio 12 poena uz tri asistencije. Arijan Lakić je postigao 10 koševa, a Dario Drežnjak devet uz pet asistencija.

Najbolji strijelac gostiju bio je Fletcher Magee sa 15 poena. Hrvatski reprezentativac Mateo Drežnjak je imao 13 koševa, sedam skokova i dvije asistencije. Tomislav Ivišić i Boris Tišma su postigli po šest poena, a Zvonimir Ivišić je ostao bez ubačaja.

Cibona će u nedjelju (17 sati) u Draženovom domu ugostiti beogradski Partizan, a u drugom hrvatsko-crnogorskom obračunu u ovom kolu, Split će u nedjelju (19 sati) gostovati u Podgorici kod Budućnosti.

