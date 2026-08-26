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HRVATI BEZ MEDALJA

KAKVA ŠTETA Braća Sinković bez finala Svjetskog prvenstva! Ni Lončarići ni sestre nisu uspjeli

Piše HINA,
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KAKVA ŠTETA Braća Sinković bez finala Svjetskog prvenstva! Ni Lončarići ni sestre nisu uspjeli
Zagreb: Na jezeru Jarun održana 40. Međunarodna regata Croatia Open 2024. | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
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Sinkovići ostali bez A finala u Amsterdamu! Najbrži na SP-u nisu bili dovoljni za medalje, a svi hrvatski dvojci idu u B finale

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Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca, koje su u srijedu nastupile u polufinalu Svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, neće se boriti za medalje, a najbliže A finalu bila su braća Martin i Valent Sinković, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili četvrto mjesto. 

Iako su trostruki olimpijski pobjednici i četverostruki svjetski prvaci u dvojcu (na pariće i bez kormilara) u polufinalu odveslali svoju najbržu utrku na ovom Svjetskom prvenstvu (6:33,64 minuta), to nije bilo dovoljno da se u svojoj polufinalnoj skupini nađu među tri posade koje će se boriti za odličja pa će se morati natjecati u B finalu za poredak od sedmog do 12. mjesta.

Sinkovići su do polovice utrke bili na trećem mjestu, ali su ih u drugih 1000 metara prestigli Španjolci i uvjerljivo osvojili treće mjesto. Ispred braće Sinković su ciljem prošle posade Nizozemske (6:24.80), Srbije (6:26.99) i Španjolske (6:30.25).

Uz ta tri dvojca mjesto u A finalu su prvoj polufinalnoj utrci osigurale posade Velike Britanije (6:26.53), Belgije (6:28.03) i Češke (6:29.23).

Foto: MARJAN RADOVIC

- Nažalost, nismo ušli u A finale. Borili smo se lavovski i dali sve od sebe. Jednostavno nije išlo, ali ponosan sam jer smo se stvarno borili do kraja i pokušali dati sve od sebe. Nije bilo dovoljno, protivnici su bili stvarno bolji - izjavio je nakon utrke Valent Sinković.

S njim se složio i brat Martin.

- Stvarno smo dali sve što smo imali. Bilo je dosta problema kroz pripreme, pa i zdravstvenih, ali nećemo se na to izvlačiti. Idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje odveslati B finale.

Braći Sinković će u petak (14.09 sati) u B finalu konkurenti biti dvojci iz Portugala, Novog Zelanda, Italije, Njemačke i Rumunjske. Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojcu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini (7:09.06 minuta) pa će u petak (13.59 sati) nastupiti u B finalu.

Prije njih (13.54 sati) će u B finalu iste discipline u ženskoj konkurenciji veslati sestre Ivana i Josipa Jurković koje su, poput braće Lončarić, posljednje prošle ciljem u svojoj skupini (7:37.57).

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