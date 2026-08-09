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U PLOVDIVU

Kakva šteta! Medalja izmakla za dlaku hrvatskom osmercu na juniorskom SP-u u veslanju

Piše HINA,
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Kakva šteta! Medalja izmakla za dlaku hrvatskom osmercu na juniorskom SP-u u veslanju
Foto: Nives Crnogaća / Hrvatski veslački savez / Facebook
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Zlato je osvojila posada Velike Britanije s vremenom 5:33.84, srebro je pripalo Amerikancima (5.36,46), a bronca njemačkoj posadi 5:37.22

Admiral

Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković s kormilarkom Marijetom Slugan zauzeo je u nedjelju četvrto mjesto u finalu na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Plovdivu.

Zlato je osvojila posada Velike Britanije s vremenom 5:33.84, srebro je pripalo Amerikancima (5.36,46), a bronca njemačkoj posadi 5:37.22. Hrvatska posada  nije unatoč vrhunskom finišu stigla do medalje zauzevši četvrto mjesto s vremenom 5:39.70.

Mlada hrvatska veslačica Petra Mardešić završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utrkom u B finalu  u kojem je ušla u cilj kao druga s vremenom 07:47.93 iza veslačice Danske Nielsen 07:44.64. Tako je Petra Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom Svjetskom prvenstvu postala je osma skifistica svijeta među juniorkama. 

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