Kakva šteta! Medalja izmakla za dlaku hrvatskom osmercu na juniorskom SP-u u veslanju

Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfier, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Čurković s kormilarkom Marijetom Slugan zauzeo je u nedjelju četvrto mjesto u finalu na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Plovdivu.

Zlato je osvojila posada Velike Britanije s vremenom 5:33.84, srebro je pripalo Amerikancima (5.36,46), a bronca njemačkoj posadi 5:37.22. Hrvatska posada nije unatoč vrhunskom finišu stigla do medalje zauzevši četvrto mjesto s vremenom 5:39.70.

Mlada hrvatska veslačica Petra Mardešić završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utrkom u B finalu u kojem je ušla u cilj kao druga s vremenom 07:47.93 iza veslačice Danske Nielsen 07:44.64. Tako je Petra Mardešić svojim najbržim veslanjem na ovom Svjetskom prvenstvu postala je osma skifistica svijeta među juniorkama.