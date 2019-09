Kakva šteta! Naše odbojkašice umalo šokirale favorita Tursku

Hrvatske su odbojkašice bile korak, ma koračić do senzacije, zamalo su šokirale punu dvoranu u Ankari.

Ipak, na kraju su naše hrabre djevojke izgubile u osmini finala Europskog prvenstva, u rijetko viđenom trileru 3-2 (26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14).

Tečaj je na Turkinje bio minimalan, bile su suparnice i kvalitetnije i pred domaom publikom veliki favorit, ali Hrvatice su pokazale lavovsko srce. Nedostajalo je tek mrvicu sreće...

Turska je bila u panici kad su naše dramatičan treći set riješile pobjedom 33-31. A i u petom setu Turkinjama je bila 'voda u ušima'.

Povele su, naime, 7-1, ali Hrvatice su se vratile u igru i na kraju je set i meč odlučen jednom loptom.

Hrvatske su odbojkašice tako i na trećem Euru za redom zapele na prepreci u osmini finala. Dvaput su - 2005. i 2013. - uspjele ući u četvrtfinale. A za vrijeme zlatnih dana Barbare Jelić, Irine Kirilove i društva triput su bile viceprvakinje Europe 1995., '97. i '99.

Tijek utakmice:

Već je prvi set dao nagovijestiti kako će susret biti dramatičan, Hrvatska je imala prednost od 12-8 na startu, Turska je serijom 9-2 preuzela kontrolu rezultata, ali naše se djevojke nisu predale niti kada je bilo naoko uvjerljivih 22-18 za Turkinje. Stigle su poravnanja na 24-24, no tada je turski blok zaustavio našu najbolju igračicu samantu Fabris te je prva dionica pripala domaćinu.

Sredinom drugog seta Hrvatska je preuzela kontrolu rezultata povevši sa 14-11, Turska se držala do 19-17, no tada je uslijedila odlična serija servisa Matee Ikić kojom je Hrvatska pobjegla na 23-17 i mirno privela taj set u svoju korist.

Hrvatska je bila u prednosti od starta trećeg seta kojega je otvorila sa 3-0 pa sve do rezultata 22-22 kada su Turkinje stigle do prvog izjednačenja. Prvo vodstvo u trećem setu Turska je ima kod 24-23 kada je ujeedno stigla i do set-lopte. A tada je uslijedila velika drama u kojoj je Hrvatska spasila šest set-lopti suparnica te napokon realizirala svoju treću set-loptu za 33-31 i vodstvo od 2-1 u setovima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imale su naše igračice prednost i u otvaranju četvrtog seta, no Turkinje su ipak na vrijeme stigle do preokreta te držale laganu prednost sve do njegova zaključenja.

Kako su Turkinje na servis Caliskan osvojile prvih šest bodova u odlučujućem petom setu izgledalo je kako kod naših igračica više nema snage za pružanje jačeg otpora. No, malo-pomalo se turska prednst topila te je Hrvatska s dva servisa Šamadan stigla do vodstva od 12-11. Ipak, nisu uspjele zadržati prednost, Turska je s dva uzastopna poena stigla do minimalnog vodstva te realizirala drugu meč-loptu.

Tema: Sport fanatik