Ćoriću triler protiv desetog na svijetu u čudesnom preokretu!

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u 2. kolo ATP turnira u katarskoj Dohi nakon što je u utorak svladao desetog igrača svijeta i drugog nositelja Španjolca Pabla Carrena-Bustu sa 5-7, 6-2, 7-6 (8) poslije 2 sata i 42 minute igre.

Bio je to meč u kojem je Borna bio nekoliko puta na rubu poraza, ali odbijao je potpisati kapitulaciju. Fantastičan je to bio tenis našeg asa u kojem je spasio tri meč lopte protivnika protiv TOP 10 igrača!

Strani stručnjaci pišu kako je ovo bila najbolja Bustina partija još nakon prošlogodišnjeg US Opena, a niti to mu nije bilo dovoljno za slomiti Bornu.

