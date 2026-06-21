KAKVE ZVIJERI Usred Toronta jurilice, i to na crvenom tepihu! Ferrari, Porsche pa i 'ljubavnica'
TORONTO - Dva dana uoči utakmice Hrvatske i Paname prošetali smo Bloor Streetom u središtu Toronta, gdje nas je dočekao spektakularan prizor, Yorkville Exotic Car Show dug 500 metara uz atraktivne jurilice poput Porschea, Lamborghinija i Ferrarija, među kojima jedan ima registraciju "ljubavnica", kao i oldtimere, a između: crveni tepih. Sve je priredio lokalni autoklub usred navijačkog šušura na Mundijalu.