Kakvi maleri: Kada Toronto osvoji naslov, sezona se otkaže

Bila je sredina lipnja. Toronto Raptorsi nokautirali su dotadašnje dominatore NBA lige Golden State Warriorse i prvi put u povijesti postali prvaci. Malo manje od godinu dana kasnije nastavak NBA sezone u velikoj je opasnosti, kao i cijeli sport na planeti zbog panike i zaraze koju širi korona virus.

Kakve to sad ima veze s Torontom, pitate se? Idemo prvo malo više od 100 godina unazad. Godine 1918. u Toronto je prvi put stigao naslov hokejaškog prvaka, Stanley Cup, zahvaljujući Maple Leafsima. Sljedeće sezone nismo dobili novog prvaka jer je finalna serija, koja je stigla do šeste utakmice, otkazana! Razlog? Epidemija španjolske gripe.

U finalu su igrali Seattle Metropolitansi i Montreal Canadiensi, nakon pet utakmica rezultat je bio 2-2 (četvrta je završila bez pobjednika 0-0 nakon dva produžetka, da, bilo je i toga), pa je šesta konačno trebala dati i novog prvaka. Međutim, nekoliko je igrača zaraženo i konačna vijest o otkazivanju stigla je nekoliko sati prije početka.

Sada selimo u godinu 1993. Tada su Toronto Blue Jaysi stigli do naslova u bejzbolskoj ligi, a godinu dana kasnije liga je suspendirana zbog "svađe" između vlasnika klubova i vodstva lige oko uvođenja salary capa. Nije se igralo od kolovoza do ožujka, što je do hokeja 10 godina kasnije bilo i najduže razdoblje bez utakmica u nekoj američkoj profesionalnoj ligi. Ukupno je otkazano 948 utakmica.

I danas, 2020. godine, Toronto Raptorsi prvaci su NBA lige, koju je napao korona virus i dvojicu igrača Utah Jazza, Rudyja Goberta i Donovana Mitchella. Najbolji košarkaši na svijetu neće na parket sljedećih mjesec dana, a iako odigravanje sezone do njenog kraja još nije ugroženo, "maler" koji sa sobom nose sportaši iz kanadskog grada mogao bi biti taj uteg na vagi...

1918: Toronto wins its first Stanley Cup

1919: Stanley Cup cancelled



1992-93: Toronto wins its first World Series

1994: World Series cancelled



2019: Toronto wins its first NBA Championship

2020: NBA Championship potentially cancelled



The fuck did Toronto do?