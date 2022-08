Kakvi rezultati Hrvata: Sandra, Ćorić, Hrgović, Sinkovići, Tot... Opet smo oduševili cijeli svijet!

Kakav mjesec, kakvi rezultati... Hrvatski sportaši već desetljećima nižu čudesne rezultate, no ovaj ćemo kolovoz svi skupa dugo pamtiti. Ma bilo je to za čistu peticu. Sandra Perković, Filip Mihaljević i braća Sinković osvajali su europska zlata, Filip Hrgović uspješno odboksao najvažniji meč u svojoj karijeri, Borna Ćorić rušio brojne vedete svjetskog tenisa, osvojio najveći turnir u karijeri. Ali, nije to bilo sve...

Fantastične uspjehe postizali su i sportaši koji se manje nalaze u medijima, koji od uspjeha ne zarađuju velik novac. Matea Parlov-Koštro ispisala je povijest hrvatskog maratona, Vanesa Tot stigla do dvije europske bronce u kanuu jednokleku, Marin Ranteš brončano odličje dohvatio na Europskom prvenstvu u BMX-u, a čak 19 medalja osvojili su hrvatski streličari na SP-u u Budimpešti. Ljudi, kapa do poda...

Šesto zlato Sandre Perković

Čudesna Sandra Perković. Dugogodišnja kraljica hrvatske atletike nastavila je s nevjerojatnim uspjesima, Sandra Perković je osvojila zlatnu medalju u bacanju diska na Europskom prvenstvu u Münchenu. I to je sjajan rezultat. No, Sandri je ovo šesto uzastopno europsko zlato u toj disciplini u kojoj joj nema ravne još od Barcelone 2010. godine.

Dapače, šest uzastopnih europskih zlata nije dohvatio nitko u atletskoj povijesti, sve do Sandre Perković i Münchena. A o sportskoj veličini naše 32-godišnjakinje dovoljno govore i dva olimpijska zlata (London 2012. i Rio de Janeiro 2016.), te još pet medalja sa svjetskih prvenstava. Htjeli priznati ili ne, Sandra Perković je hrvatsko sportsko čudo.

Sinkovići gaze konkurenciju

A što tek reći o dva naša istinska junaka, braći Valentu i Martinu Sinkoviću? Najboljim veslačima u povijesti Hrvatske, sportašima koji iz dana u dan "gaze" konkurenciju. Veslanje stalno nudi mlađe i "nabrijanije" sportaše, ali ovakvu dominaciju i glad za pobjedama dugo nismo vidjeli. Pa su Sinkovići i uz zdravstvene probleme Valenta u Münchenu osvojili novo zlato.

Ako ćemo iskreni, ti njihovi rezultati i nisu realni. I Sinkovići imaju šest zlata na europskim prvenstvima, a u Njemačkoj su upisali 32. pobjedu u nizu. Osvojili 19. medalju na velikim natjecanjima. Kiša, vjetar, ozljede..., Sinkovićima baš ništa ne smeta, niti ih ometa na putu do cilja. Dvojac na pariće već je godinama "njihova disciplina", drugi tu nemaju nikakve šanse.

Hrgovića upoznao cijeli svijet

Filip Hrgović dugo je čekao svoju priliku na velikoj sceni, neko pravo ime koje će ga katapultirati u vrh svjetskog boksa. I da, Filip ni sam nije bio zadovoljan nekim svojim dosadašnjim borcima, bilo je tu previše suparnika koji ni izbliza nisu njegov rang. A onda mu se suprotstavio 39-godišnji Zhilei Zhang. Gromada od 198 centimetara.

Stasiti Kinez iza sebe ima olimpijsko srebro iz Pekinga, dvije svjetske bronce iz Chicaga i Milana, a u sraz s Hrgovićem ušao je s impresivnim skorom od 24 pobjede. I onda "dobio po lampi". Filip Hrgović sada je postao obavezni izazivačza IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji! I na njegovom "meniju" više neće biti "jazavaca", samo krema svjetskog boksa. Zasluženo!

Čudesan tjedan Borne Ćorića

Borna Ćorić nedavno je postao tek četvrti Hrvat u povijesti s titulom na teniskom Masters 1000 turniru. I pridružio se istinskim velikanima hrvatskog tenisa - Goranu Ivanuševiću, Ivanu Ljubičiću i Marinu Čiliću. A njegova priča, Ćorićeva bajka, spada u one "vjerovali ili ne" scenarije. Borna Ćorić dugo se borio s ozljedom ramena, još prije 15 mjeseci ležao u Specijalnoj bolnici za ortopedsku kirurgiju u New Yorku.

Ni povratak tenisu nije bio bajkovit, zbog ozljede je propustio i Umag. A onda u Cincinnatiju nanizao Mussetija, Nadala, Bautistu Aguta, Augera-Aliassimea, Norriea i Tsitsipasa za najveći uspjeh svoje karijere. I povratak u naslovne uloge svjetskog tenisa. Igrao je praktički i po dva meča u 24 sata, servirao jače i brže nego prije operacije. Borna Ćorić je oduvijek bio tenisač za sam vrh, sada je to dokazao i samom sebi.

Div iz Livna pokorio Europu

Filip Mihaljević stigao je na Europsko prvenstvo u Münchenu kao jedan od favorita za zlatnu medalju u bacanju kugle. Naš "livanjski div" iza sebe ima niz sjajnih rezultata, bronce s dvoranskog EP-a u Portlandu 2016. i Torinu 2012. godine, ali i "ruku koja vrijedi". Na ozbiljnoj svjetskoj razini. Hitac koji se može mjeriti i s onim najboljima na svijetu.

A svojih pet minuta slave dočekao je u Münchenu gdje je u posljednjoj seriji bacio kuglu 21,88 m, dovoljno za veliko slavlje i rezultat karijere. I nije tu bilo straha, srebrnom Arminu Sinančeviću za zlato je nedostajalo čak 49 centimetara. Previše. Filip Mihaljević dočekan je po povratku u Hrvatsku kao zvijezda, a njegovo Livno još slavi čudesan rezultat hrvatske atletike.

Tot kraljica kanua jednokleka

Realno, o njoj i nismo toliko znali, ali 23-godišnja cura iz Slavonskog Broda danas je svjetska elita u kanuu jednokleku. Prije nekoliko je mjeseci bila druga i treća na Europskom prvenstvu do 23 godine, prije nešto više od dva tjedna na Svjetskom prvenstvu u kanadskom Halifaxu stigla do dva A finala. No, Vanesa Tot nije se zadovoljavala tim rezultatima, već je htjela više. Puno više.

Srećom, to je i ostvarila na EP-u u Münchenu gdje je dohvatila dvije bronce na utrkama na 200 i 500 metara. I najavila velike stvari za budućnosti. Vanesa Tot tako je postala i jedini hrvatski predstavnik s dvije medalje na nedavno završenom multisportskom Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a s obzirom na njene godine, njezinim ćemo se nastupima još dugo veseliti.

Parlov-Koštro kao 'priča' godine

Hrvatska, vjerovali ili ne, danas ima europsko srebrno u maratonu. E, da nam je nešto ovako netko rekao prije samo par mjeseci, ne bi mu vjerovali. Ni blizu. Matea Parlov-Koštro (30) šokirala je atletski svijet, na minhenskom maratonu stigla do srebrne medalje u maratonu. I to ne bi bilo toliko čudno, no Matea je prvi maraton istrčala tek 2018. godine.

Kako sama kaže, veliki razlog njezinog uspjeha su geni (Mate Parlova koji joj je bio rođak), ali i "luda glava" koja se nikada ne predaje. I koja "gazi" do maksimalnih limita. Matea Parlov je u finišu utrke duge 42,2 kilometra bila četvrta, pa pojačala ritam i uhvatila srebro. Pa konačno stigla na naslovnice svih hrvatskih medija. A na njih će se i sama morati naviknuti.

Ranteš svjetska klasa u BMX-u

Marin Ranteš (27) već je godinama najbolji hrvatski BMX vozač, a ovaj je Varaždinac dobio Hrvatskoj prvo zlato na Europskom prvenstvu više sportova u Műnchenu. I nije to nikakvo čudo, Marin Ranteš je odavno svjetski vrh. Iza sebe ima srebro s prvog Europskog prvenstva koje se 2019. održalo u švicarskom Cadenazzu, bio je pobjednik Svjetskog kupa, a sada je dodatno "pojačao" svoju kolekciju medalja.

Marin Ranteš voli i pritisak, pa je do bronce stigao u spektakularnoj atmosferi pred više od 10 tisuća bučnih navijača. A ta njegova disciplina BMX slobodnim stilom imala je premijeru i na Olimpijskim igrama u Tokiju, pa ambiciozni Varaždina sanja novo čudo na Olimpijskim igrama u Parizu. i to nije nerealno, u Műnchenu je također bila jako žestoka konkurencija.

Kakva dominacija streličara

Hrvatska streličarka reprezentacija "pomela" je konkurenciju za 21. Svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Ali, doslovno "pomela". Hrvatski reprezentativci i reprezentativke su u gađanju samostrelom field osvojili 19 medalja od ukupno 44 kompleta odličja, koliko ih je dodijeljeno na juniorskom i seniorskom Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj.

Tako su hrvatski predstavnici u domovinu stigli s 15 pojedinačnih i četiri ekipne medalje. A svjetski seniorski i juniorski prvaci postali su Andrej Krstinić, Valentina Mrnjavčić Pereglin, Iva Popović-Gecan, Martin Oborovečki i Mihaela Oborovečki. Opet, Hrvatska je već godinama svjetska elita u streličarstvu, to su naši sportaši pokazali i u Budimpešti.

Govorčinović prekinula post dug 37 godina

Najbolja hrvatska kajakašica Anamaria Govorčinović (25) imala je prilično zahtjevan mjesec, nastupe na Svjetskom prvenstvu u Halifaxu i Europskom prvenstvu u Münchenu. A već početkom kolovoza je u kanadskom Halifaxu ispisala povijest, prvo u utrci jednosjeda na 500 metara osvojila srebro, sljedeći dan se u utrci na 1000 metara okitila broncom.

O kakvom se uspjehu radi, najbolje govori podatak kako je ovo bila prva hrvatska medalja u kajaku i kanuu na mirnim vodama nakon 37 godina, legendarni Matija Ljubek je 1985, godine u Mechelenu bio zlatni i brončani u kanuu dvokleku na 1000 i 10 tisuća metara. I da, Anamaria je do ovih rezultata stigla s unamljenim čamcem (!?) jer je njezin već bio na putu za München!

