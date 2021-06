'Vatreni' su u ponedjeljak imali priliku pogledati susret iz naše grupe između Češke i Škotske (2-0) pa su oko 18 sati odradili prvi trening nakon poraza od Engleske na otvaranju Eura.

Na prvom treningu nakon Engleske nije bilo taktičkih varijanti, uostalom, teško je uvježbavati bez desetak najboljih igrača. Tako na treningu, prvom nakon poraza od Engleske, nije bilo Luke Modrića, Ivana Perišića, Andreja Kramarića, Šime Vrsaljka, Domagoja Vide, Ante Rebića... Uglavnom, nije bilo igrača koji su podnijeli najveći teret protiv Engleske.

Dejan Lovren i Šime Vrsaljko su ponajbolji prijatelji i duo zadužen za zabavu i podizanje atmosfere u reprezentaciji. A to posljednje je itekako potrebno nakon poraza od Engleza. Upravo su njih dvojica bila na raspolaganju novinarima na presici

Vrsaljka jako dugo nije bilo u reprezentaciji zbog ozljede. Nakon SP-a u Rusiji je imao velikih problema s ozljedama i izbornik Zlatko Dalić praktički do ovog Eura nije mogao računati na njega. Ove sezone nije na top razini, nije puno igrao u Atletico Madridu, što zbog ozljeda, što zbog odluke trenera Diega Simeonea. Odradio je tek 12 utakmica ove sezone. I sam je svjestan da forma nije najbolja.

- To je realnost. Nije mi bilo dugo zbog svima poznatih razloga. Sretan sam što sam opet u reprezentaciji, pogotovo na ovako velikom natjecanju i dati sve od sebe. Naravno da, nakon tako velike pauze i turbulentnog perioda s profesionalne strane, ja sam znatiželjan kako ću u sljedećem periodu izgledati. Od sebe očekujem puno i nadam se da ću ostvariti sve ciljeve. Ali tu nisam da gledam svoju karijeru, tu sam da se stavim u službu kolektiva i da dam cijelog sebe reprezentaciji. Najbitniji je rezultat reprezentacije, ja ću se za sebe pobrinuti - rekao je Vrsaljko.

Hrvatska obrana je kiksala kod engleskog gola u 57. minuti, a pitanje je jesu li naši mogli bolje reagirati.

- Branimo se vi zajedno. Obrana počinje od napadača pa do golmana. Ne treba nikoga pojedinačno izvlačiti, ne jednoga, dva, tri ili četiri igrača, mi smo kolektiv, kolektivno igramo dobro i kolektivno loše. Ima situacija i stvari na kojima treba poraditi. Svaki dan naporno radimo, analiziramo, trudimo se. Stavili smo se u službu reprezentacije da izgledamo sve bolje u sljedećim susretima.

Koliko mladi igrači znače za momčad?

- Mladi igrači su jedna svježa krv i energija koja u svakom trenutku može puno donijeti na terenu i van terena. Svi su fenomenalni, na terenu i van terena. Sretni smo i zadovoljni da vidimo kako budućnost reprezentacije je tu s nama. I da će oni jednog dana biti nositelji svega ovoga. Atmosfera je fenomenalna.

Dobio je i pitanje o češkoj reprezentaciji i Patricku Schicku, a Šime je tu dao diplomatski odgovor.

- Mislim sve najbolje o Česima i sve najbolje o Patricku Schicku - kazao je Šime.

- Što se tiče agresije i stava reprezentacije, utakmica sama po sebi tempira koliko će biti potrebno da vršimo pritisak. To je od utakmice do utakmice. Sljedeća će zahtijevati veći nivo pritiska i veći nivo želje za golom i rezultatom koji nam je neophodan da dobijemo atmosferu kakvu svi priželjkujemo. Atmosfera je odlična, ali rezultat nam isto puno odnosi. Nema Mandžukića, ali tu su drugi igrači koji se trude. Dajemo maksimum na treningu i utakmicama. Nadam se da ćemo doći do tri boda u sljedećoj utakmici.

Jesi li iznenađen izvedbom Češke protiv Škotske?

- Nismo iznenađeni ni s čim pretjerano. U sljedećim danima ćemo raditi detaljne analize reprezentacije s kojom igramo u sljedećoj utakmici i maksimalno se pripremiti za njih. Uz sav respekt i poštovanje, moramo još toga analizirati i popraviti. Ako mi budemo na našem nivou, rezultat neće izostati, uz dužno poštovanje prema Česima. Sljedeća utakmica će biti fajterska u kojoj će biti bitan rezultat. Ono što je nama potrebno da zaključimo utakmicu kako mi želimo. Vidjet ćemo hoćemo li se potući s nama ili će biti lakše.

Marko Livaja je potpisao ugovor s Hajdukom, a navijači 'bilih' već neko vrijeme zazivaju dolazak Šime Vrsaljka, koji je za splitsku momčad odigrao jednu utakmicu u mlađim kategorijama.

- Hoću li se vratiti kući? Ne znam odgovor na to pitanje. Uz dužno poštovanje prema Hajduku, želim im sve najbolje, to što oni rade je fenomenalno, imaju sjajne navijače, vidim da idu uzlaznom putanjom, želim im sve najbolje. Što se tiče moje karijere, u daljnjoj budućnosti možda se vratim kući. A hoće li to biti u svrhu igranja nogometa ili življenja, ne znam.