Kakvo putovanje: Odbojkaši preletjeli čak 3000 kilometara

Iz Osijeka do Zagreba, pa avionom do Münchena, potom prema Oslu i još 600 kilometara do Volde. Ukupno 3000 kilometara preletjeli su hrvatski odbojkaši da bi iz slavonske baze stigli na sjeverozapad Norveške gdje u nedjelju (16:00) igraju četvrto kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo sljedeće godine.

Stoga su na put krenuli dva dana ranije. A prije tri, u srijedu, u Gradskom vrtu protiv istog protivnika ispala je jednosmjerna utakmica (3-0), za drugu našu pobjedu u kvalifikacijama, ali do treće, očekuju naši odbojkaši, put će biti nešto teži jer se Norvežanima vraćaju ozlijeđeni igrači, tehničar i korektor.

- Očekujemo pobjedu bez drame, ali bit će nam teže nego doma, igrat će nekoliko igrača koji su bili ozlijeđeni te će imati prednost domaćeg terena. Mi smo spremni, ne smije nam se ponoviti što nam se dogodilo u Grčkoj, a to je da malo podcijenimo protivnika. Nemamo više pravo na pogrešku, stoga očekujem dobru igru. Situacija na tablici je dobra, no očekivali smo bolju - poručio je kapetan Marko Sedlaček.

Nakon Norveške čeka nas "finale" kvalifikacija, derbi protiv Grčke u srijedu u Osijeku kada će nam igrati samo pobjeda za prvo mjesto i izravan plasman na Europsko prvenstvo.

- To će biti jedan od najbitnijih susreta, pogotovo zbog poraza u prethodnom susretu s njima. Cipar će nam biti posljedna utakmica kvalifikacijskog kruga. Ovim putem pozivam sve da nas podrže na utakmicu protiv Grčke u Osijeku - rekao je primač-pucač Tino Hanžić.

