Kakvo slavlje: Patriotsi pjevaju, a Gronk 'guta' pive kao vodu...

New England Patriotsi slavili su protiv Los Angeles Ramsa 13-3 u 53. Super Bowlu, a danas je na ulicama Bostona slavljenička parada.

Doček najveće dinastije u povijesti NFL lige počeo je u 17 sati po našem vremenu, a navijači Patsa preplavili su ulice.

Good times at the #SBLIII parade with @Flyguy2stackz and the @Patriots! 🎉#EverythingWeGot pic.twitter.com/jDws0CYGCr