Kakvo umijeće: Ovaj golman trenira na krajnje čudan način

Možda vam ime Kawin Thamsatchanan (27) ne govori puno. Radi se o golmanu tajlandske nogometne reprezentacije čiji je video s treninga ovih dana jako popularan na Twitteru.

Thamsatchanan, naime, trenira na plaži, i to prolazeći svakakve zadatke koje je pred njega postavio trener. Vježbe su doista spektakularne.

Beast goalkeeper training with thailand national team goalkeeper Kawin on the @Turfmapp world tour 🔥💪🏼 #goalkeeper #training @WhistleSports @FOXSoccer @BleacherReport @Sporf pic.twitter.com/hy4EVWsTVS