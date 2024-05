Kalinić krenuo oštrom porukom, i strancima, i Daliću, ali i Livaji i ozlijeđenima! Hoće li ustrajati?

Novi sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić (36) odmah je na predstavljanju pokazao čvrst gard i namjeru da uvede red u svlačionicu prve momčadi. Sada nam ostaje za vidjeti kako će to napraviti i hoće li mu to uopće poći za rukom. Iako smo u zadnjih mjesec dana od objave kako će Nikola iz kopački uskočiti u odijelo i preuzeti ovu važnu funkciju pisali kako je završilo vrijeme rekreacije i zabave, mnogi nisu vjerovali da će Nikola od prvoga dana lupiti šakom u stol i napraviti zaokret. A upravo se to dogodilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.