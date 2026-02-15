Obavijesti

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Kanađani razbili Francusku i ušli u četvrtfinale kao nositelji!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Nakon što su u prva dva kola porazili Češku sa 5-0, te Švicarsku sa 5-1, Kanađani su protiv Francuza "lovili" što uvjerljiviju pobjedu kako bi izborili poziciju prvog nositelja uoči četvrtfinala

Hokejaši Kanade izborili su najbolju poziciju uoči drugog kruga olimpijskog turnira u Milanu nakon što su u 3. kolu skupine A uvjerljivo porazili Francusku sa 10-2.

Kanada je time prvi dio natjecanja zaključila s tri pobjede i razlikom pogodaka 20-3 izborivši direktan plasman u četvrtfinale kao najbolje plasirana reprezentacija.

Nakon što su u prva dva kola porazili Češku sa 5-0, te Švicarsku sa 5-1, Kanađani su protiv Francuza "lovili" što uvjerljiviju pobjedu kako bi izborili poziciju prvog nositelja uoči četvrtfinala.

Ice Hockey - Men's Preliminary Round - Group A - Canada vs France
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Kanađani su slavili s uvjerljivih 10-2, gurnuvši SAD u gotovo nemoguću poziciju. Amerikanci su naime, u zadnjem kolu morali pobijediti Njemačku s najmanje 11 golova razlike kako bi preuzeli "broj jedan". Na koncu su slavili s nedovoljnih 5-1.

Kanadsko - francuski susret je obilježio Sidney Crosby koji je upisao gol i dvije asistencije stigavši do 16 bodova u povijesti olimpijskih turnira čime je nadmašio rekord Jaromea Iginle koji je do sada bio najbolji kanadski strijelac na Zimskim olimpijskim igrama među igračima iz NHL-a sa 14 bodova.

Zanimljivo, čak devet kanadskih igrača se upisalo među strijelce, Macklin Celebrini je zabio dva gola, a među strijelce su se upisali i Tom Wilson, Devon Toews, Mark Stone, Cale Makar, Connor McDavid, Bo Horvat i Brandon Hagel, dok su za Francusku golove zabili Floran Douay i Sacha Treille.

Ice Hockey - Men's Preliminary Round - Group A - Canada vs France
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

U drugom susretu iz ove skupine Švicarska je pobijedila Češku sa 4-3 nakon produžetka, a gol odluke zabio je Dean Kukan u drugoj minuti "overtimea". Kanada je osvojila prvo mjesto u skupini s maksimalnih devet bodova, Švicarska je druga s pet bodova, Česi imaju četiri, a Francuzi su na nuli.

U skupini C Sjedinjene Države su pobijedile Njemačku sa 5-1. Strijelci za SAD bili su Auston Matthews (2), Zach Werenski, Brock Faber i Tage Thompson, dok je na suprotnoj strani pogodak postigao Tim Stutzle.

U drugom susretu Danska je pobijedila Latviju sa 4-2 upisavši prvu pobjedu. Amerikanci su osvojili grupu s maksimalih devet bodova.

Ice Hockey - Men's Preliminary Round - Group A - Canada vs France
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

Direktan plasman u četvrtfinale izborili su Kanada, SAD, Slovačka i Finska, dok će u play-offu igrati Češka - Danska, Švedska - Latvija, Njemačka - Francuska, te Italija - Švicarska.

