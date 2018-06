Kandidat za najljepši gol SP-a: Pogledajte bombu Coutinha!

Brazilska nogometna reprezentacija opravdala je očekivanja u prvom poluvremenu prve utakmice skupine E na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Seleçao je prikazao sjajnu kombinatoriku i uigranost te nadigrao Švicarce, a već u 20. minuti stigao je do prednosti.

Svjedočili smo još jednom remek djelu brazilskog maestra Coutinha. Ovakvih golova nazabijao se dok je igrao za Liverpool, a već sada potpisao je kandidaturu za jedan od najljepših golova prvenstva.

The Brazilians take the lead as always👆👆

Phil Coutinho with a 🚀

