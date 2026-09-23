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NEOBIČNA ŽELJA

Kane nakon nogometa želi u NFL! Otkrio neobičan plan: 'Trenirao bih godinu dana...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Kane nakon nogometa želi u NFL! Otkrio neobičan plan: 'Trenirao bih godinu dana...'
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ako u budućnosti budem igrao u MLS-u, mogao bih povezati dva sporta, ali to mi je zasad samo negdje u podsvijesti. Sada želim igrati na vrhunskoj razini koliko god je moguće, otkrio je kapetan Engleske

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Harry Kane (33) još ne razmišlja ozbiljno o završetku nogometne karijere, ali već ima prilično jasnu ideju što bi mogao napraviti kada se približi kraju igranja na najvišoj razini. Kapetan engleske reprezentacije potvrdio je da sve ozbiljnije razmatra mogućnost prelaska u NFL, gdje bi se okušao kao "kicker".

Napadač Bayerna i ranije je govorio o zanimanju za američki nogomet, a sada je priznao da tu opciju smatra znatno realnijom od pokušaja profesionalne karijere u golfu.

- To je nešto što ću razmotriti malo ozbiljnije. Ovisit će o tome što će se dogoditi u mojoj karijeri u sljedećih pet ili šest godina i kakvu ću motivaciju imati za ono što slijedi. NFL je nešto realističniji od golfa, možemo tako reći - rekao je Kane za The Athletic.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kane još ne planira skori odlazak iz europskog nogometa. Naprotiv, želi igrati na najvišoj razini što je dulje moguće, a pregovori o novom ugovoru s Bayernom već su u završnoj fazi.

- Razgovaramo, ali još moramo dogovoriti neke stvari. Sretan sam u Münchenu. Neće proći dugo prije nego što objavimo dogovor - kazao je.

Kane vjeruje da bi mu iskustvo izvođenja jedanaesteraca moglo pomoći u eventualnom prelasku u američki nogomet. Smatra da postoje sličnosti u tehnici, ali i pritisku koji prati ključne udarce.

- Penali su slični tome, barem što se tiče tehnike i pritiska. Zato mi je to bliže nego prelazak u neki potpuno drukčiji sport. Svjestan sam da je svaki vrhunski sport puno teži nego što izgleda ljudima koji ga gledaju na televiziji. Ako krenem tim putem, želim mu se potpuno posvetiti. Trenirao bih pola godine ili godinu prije nego što bih se okušao.

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Kane zasad nije razgovarao ni s jednim NFL klubom o potencijalnom angažmanu, a naglasio je da se time ne bi ozbiljnije bavio dok god igra nogomet na vrhunskoj razini. Inspiraciju može pronaći u Brandonu Aubreyju, kickeru Dallas Cowboysa. Aubrey se svojedobno bavio nogometom, a Toronto izabrao ga je na MLS draftu prije nego što je potpuno promijenio sport i izborio mjesto u NFL-u.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kane je sada prvi put javno otvorio i mogućnost da završni dio nogometne karijere provede u MLS-u te pritom pokuša povezati nogomet i NFL.

- Ako u budućnosti budem igrao u MLS-u, mogao bih povezati ta dva sporta, ali to mi je zasad samo negdje u podsvijesti. Sada želim igrati na vrhunskoj razini koliko god dugo bude moguće.

Takav bi pothvat bio iznimno zahtjevan zbog preklapanja sezona. MLS traje većim dijelom godine, dok NFL ulazi u ključni dio natjecanja od jeseni nadalje, pa bi Kane morao pronaći vrlo specifičan raspored ako bi doista pokušao igrati oba sporta. Ipak, povijest američkog sporta poznaje primjere profesionalaca koji su istodobno nastupali u dvije različite lige. Bo Jackson i Deion Sanders paralelno su igrali u NFL-u i MLB-u, iako bi Kaneov slučaj bio drukčiji jer bi uključivao nogomet i američki nogomet.

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