Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATSKA U 'SKUPINI SMRTI' PLUS+

Kane pamti Rusiju, Ganac čudo s Otoka. S izbornikom Paname je igrao Toplak: 'Bio je zafrkant'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Kane pamti Rusiju, Ganac čudo s Otoka. S izbornikom Paname je igrao Toplak: 'Bio je zafrkant'
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Izbornik Paname je Danac, ali je dugo u Španjolskoj, žena mu je odande i dvostruki štih vidi se u trenerskom dijelu, rekao nam je Samir Toplak

Našalio sam se u jednom razgovoru rekavši da od Paname znam samo Panamski kanal, ha, ha. Ali onda sam doznao da im je izbornik svojedobno bio moj suigrač u Bochumu, Thomas Christiansen (52), koji je bio zafrkant, pa nikad ne bih rekao da je Danac. Baš dobar dečko, vrhunski igrač za svlačionicu, počeo nam je Samir Toplak o vođi jednog od protivnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025