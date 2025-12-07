Kane pamti Rusiju, Ganac čudo s Otoka. S izbornikom Paname je igrao Toplak: 'Bio je zafrkant'

Našalio sam se u jednom razgovoru rekavši da od Paname znam samo Panamski kanal, ha, ha. Ali onda sam doznao da im je izbornik svojedobno bio moj suigrač u Bochumu, Thomas Christiansen (52), koji je bio zafrkant, pa nikad ne bih rekao da je Danac. Baš dobar dečko, vrhunski igrač za svlačionicu, počeo nam je Samir Toplak o vođi jednog od protivnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

