Izbornik Paname je Danac, ali je dugo u Španjolskoj, žena mu je odande i dvostruki štih vidi se u trenerskom dijelu, rekao nam je Samir Toplak
HRVATSKA U 'SKUPINI SMRTI' PLUS+
Kane pamti Rusiju, Ganac čudo s Otoka. S izbornikom Paname je igrao Toplak: 'Bio je zafrkant'
Čitanje članka: 2 min
Našalio sam se u jednom razgovoru rekavši da od Paname znam samo Panamski kanal, ha, ha. Ali onda sam doznao da im je izbornik svojedobno bio moj suigrač u Bochumu, Thomas Christiansen (52), koji je bio zafrkant, pa nikad ne bih rekao da je Danac. Baš dobar dečko, vrhunski igrač za svlačionicu, počeo nam je Samir Toplak o vođi jednog od protivnika Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku