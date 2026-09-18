Kane uoči Hrvatske: Posljednjih godina bili smo vrlo blizu, a sad želimo osvojiti Ligu nacija

Kapetan i napadač engleske nogometne reprezentacije Harry Kane rekao je uoči utakmica sa Španjolskom, Hrvatskom i Češkom u Ligi nacija da njegova momčad u novo izdanje natjecanja ulazi s ambicijom osvajanja trofeja.

- Posljednjih godina bili smo vrlo blizu, ali Španjolska je bila momčad koja je uspjela doći do kraja, a mi nismo. Španjolska je aktualni europski i svjetski prvak. Jako ju poštujemo, ali ovo je i prilika za nas da dobro počnemo Ligu nacija - rekao je Kane u razgovoru za španjolske novine Marca.

Engleska će ugostiti Španjolsku na Wembleyju 26. rujna, a gostovat će u Hrvatskoj 3. listopada. Kane je prije tri mjeseca zabio dva gola u pobjedi Engleske od 4-2 nad Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, a sada vjeruje da bi uspjeh u Ligi nacija mogao biti važan i uoči Europskog prvenstva 2028., čiji će domaćin biti upravo Engleska.

- Nismo osvojili trofej jako dugo i možda bismo to ove godine mogli ostvariti kroz Ligu nacija. To bi nam moglo pomoći uoči Eura 2028., koji će se igrati kod kuće - kazao je 33-godišnji napadač.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kane je pritom upozorio na prvu utakmicu i španjolsku reprezentaciju, posebice na njezinu sposobnost držanja lopte i individualnu kvalitetu.

- Protiv Španjolske će biti teško zbog načina na koji drže loptu i igrača koje imaju. Jako se veselim toj utakmici - dodao je.

Napadač minhenskog Bayerna iza sebe ima sezonu koju opisuje kao najbolju u karijeri. U 65 utakmica za Bayern i Englesku postigao je 73 gola, no ne želi se opterećivati izborom za 'Zlatnu lopta', nagradu za najboljeg nogometaša svijeta.

- Nikada nisam previše volio govoriti o sebi. Prošla sezona bila je nevjerojatna, osobno i momčadski. Daleko najbolja sezona u mom životu. Ponosan sam na 73 gola, ali Zlatna lopta nije u mojim rukama. O njoj odlučuju glasači - rekao je Kane.

Kane je govorio i o svojoj dugovječnosti te istaknuo da se trenutačno fizički i mentalno osjeća bolje nego ikada. Kao važan dio svog rada naveo je suradnju sa sportskim liječnikom Alejandrom Elorriagom, s kojim radi više od šest godina.

- Osjećam se fizički i mentalno bolje nego ikada. Moram maksimalno iskoristiti ovaj trenutak jer, kada postaneš stariji, vrijeme ne traje zauvijek - rekao je.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuo se i na bivšeg trenera iz Tottenhama Joséa Mourinha, koji sada vodi Real Madrid.

- Obožavam Joséa. Imali smo odličan odnos u Tottenhamu. Dao mi je puno slobode da budem svoj, da igram i spuštam se po loptu. Kao trener razumije svaki detalj igre - kazao je Kane.

Na pitanje o mogućem igranju u španjolskoj LaLigi u budućnosti, Kane je ostavio otvorena vrata, ali naglasio da je trenutačno zadovoljan u Njemačkoj.

- Bilo je trenutaka kada je to bilo moguće. Ne bih rekao da su to bile konkretne prilike, ali bilo je razgovora. Nikada ništa ne isključujem, ali trenutačno sam iznimno sretan u Njemačkoj - zaključio je.