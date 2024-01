Kaneko otkrio zašto je odabrao Dinamo: Pa Modrić je tu igrao!

Takuro Kaneko grijao je Dinamovu klupu gotovo tri mjeseca, da bi Sergej Jakirović konačno u listopadu prošle godine shvatio kakvog dijamanta posjeduje.

Pokretanje videa ... Požar na derbiju: Torcida zapalila stolice na južnoj tribini | Video: 24sata/Video

Vjerojatno su prije tri mjeseca u klupskim prostorijama već razmišljali kako ga poslati prvim avionom nazad u Tokio, a danas je jedan od najboljih igrača Dinama. Kako god završio proljetni dio sezone, već je sada gotovo sigurno da će hrvatski prvak otkupiti njegov ugovor od Sappora.

Kaneko otkrio zašto je potpisao za Dinamo

No, nije mu bilo lako po dolasku u Hrvatsku. Dočekali su ga drugačija kultura, jezik i mentalitet. Trebalo mu je neko vrijeme da prilagodbu, a kada je pohvatao konce i adaptirao se na život u Hrvatskoj, zabljesnuo je i pokazao svoj talent kojim je oduševio navijače Dinama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A kako je japanski nogometaš uopće završio na Maksimiru? Zaslužan za to je dijelom i Luka Modrić, najveći hrvatski nogometaš u povijesti koji je veličanstvenu karijeru započeo baš u Dinamu. Tako je hrvatski čarobnjak proslavio svoj klub diljem planete. Kaneko je to otkrio u intervjuu za japanski portal 1MM.

- To je klub koji je lani igrao u Ligi prvaka i pobijedio Chelsea. Uostalom, stvorili su i Luku Modrića, zar ne? Vjerujem da sam donio pravu odluku za svoju karijeru. I dalje dobivam poruke navijača Sappora i nadam se da ću ih učiniti ponosnima - kazao je Kaneko.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Modri su posljednjih godina postali stabilan europski klub i to je zasigurno jedan od bitnijih faktora koje igrači sagledavaju prilikom dolaska. Kaneko je otkrio i što mu je glavni cilj, što je ujedno i jedan od razloga zašto je napustio domovinu.

- Jako mi je teško bilo donijeti odluku, ali sam se na kraju odlučio za Dinamo. Cilj mi je igrati za japansku reprezentaciju, a da bih to ostvario, morao sam otići u inozemstvo. Mogao sam ostati u japanskoj ligi, ali to ne bi bilo pametno. Imao sam ponudu Dinama te klubova iz Nizozemske i Švedske. Neću reći o kojim je klubovima riječ, ali direktor nizozemskoga kluba me zvao preko Zooma i rekao mi je da me silno želi - kazao je japanski nogometaš.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Turbulentno razdoblje dočekalo ga je odmah po dolasku u Dinamo. Klub je ispao iz Lige prvaka, smijenio trenera Igora Bišćana pa izletio i iz Europske lige. O svemu tome će Kaneko pričati u nastavku intervjua koji će biti objavljen u tri dijela.