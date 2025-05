Kanistri s bojom kao navijački rekviziti. Pogledajte poruke za Riječane uoči utakmice sezone

Podrška nogometašima Rijeke uoči ključne utakmice stiže na najkreativnije načine. Klub je na društvenim mrežama objavio prizor koji je oduševio navijače, poruke ispisane na kanistrima s bojom za iscrtavanje linija terena, spremne za nedjeljni spektakl protiv Slaven Belupa (17 sati, MAXSport 1).

Na fotografiji objavljenoj u petak vide se bijele kante poredane na travnjaku Rujevice, a na svakoj od njih rukom su ispisane snažne poruke: "predsjedniče, hvala na svemu, samo jako, samo hrabro", "samo jako, samo hrabro", "voljena Rijeko, ostvari nam snove, volimo te" te "forza Rijeka neka zaori se" i "sretno u nedjelju,s vi smo uz vas, samo jako, samo hrabro, voljena Rijeko" uz dodatke FF (forza Fiume).

Sve ulaznice za utakmicu 36. kola HNL-a u kojoj Rijeci bilo kakva pobjeda jamči prvi naslov nakon 2017., ali do njega može čak i uz remi i poraz, odavno su rasprodane. Euforija trese grad, o čemu svjedoči i podatak da se ulaznice na crnom tržištu prodaju i za vrtoglavih 250 eura, a za one koji nisu uspjeli doći do dragocjenog papirića, organizirano je i javno gledanje utakmice na Korzu.

Ovakva gesta dodatno je užarila atmosferu među navijačima, koji su objavu zasuli komentarima punim strasti i podrške. "Deri Rijeko, ostvari nam snove", "idemooo Rijekooo" samo su neke od poruka. Jedan navijač je posebno vatreno poručio: "10000 ljudi metar od terena... svi smo zajedno. Ajmo ugurati na silu loptu u gol! Sve u gol ugurati. I loptu i protivničke igrače i korner zastavice i stative... sve utrpati u taj jbni gol!!!! Nema kalkulacija! Od 1.sekunde do zadnjeg sucevog zvizduka moramo gaziti 100000% . ajmooo!!!!!".

Nema sumnje, cijela Rijeka diše kao jedno uoči nedjeljnog dvoboja, a ova originalna podrška ispisana na kantama s bojom samo je još jedan dokaz veze između kluba i njegovih navijača. Svi s nestrpljenjem iščekuju hoće li se snovi s tih bijelih kanti pretočiti u stvarnost na terenu Rujevice.