Ousmane Dembele (24) nije nimalo loš igrač, štoviše, prije nekoliko godina je bio jedan od najtalentiranijih na svijetu. Ali kad se pogleda koliko je plaćen, a koliko ozlijeđen... Ispada da je Barcelona u ljeto 2017. za 125 milijuna eura kupila igrača s etiketom 'Pazi, lomljivo'.

I kada je Barcelona pomislila da su ozljede napokon stvar prošlosti za Dembelea, dogodila se nova,13. otkako je član katalonskog kluba. Solidne igre ove sezone u klubu vratile su ga u francusku reprezentaciju, no to je vjerojatno Barcelona zažalila istog trenutka. Dembele je protiv Mađarske (1-1) ušao u 57. minuti, ali već u 87. je morao iz igre zbog ozljede. Kada god on šepa, čelnici Barcelone dobiju novu sijedu. I prognoze su opet pokazale najgore. Operacija desnog koljena i izostanak od minimalno četiri mjeseca.

I taman kada je Barcelona pomislila da će Dembelea napokon imati u top formi i punoj snazi, dogodi mu se novi peh i nova teška ozljeda koja polako dokazuje tezu da je ovaj Francuz napravljen od stakla. Ovo mu je čak 13. otkako je stigao na Camp Nou, a prošle godine je propustio više od pola godine zbog ozljede zadnje lože. Ukupno je 603 dana proveo po bolnicama i terapijama.

I ako vas zanima kako baciti 125 milijuna eura u vjetar, pitajte Barcelonu. Koja je sigurno do sada već bezbroj puta požalila što je tog ljeta 2017. godine iskrcala toliku lovu za tada iznimno talentiranog Francuza. Koji je s radnom etikom i disciplinom na vi. Znao je tu i tamo sijevnuti i iskočiti s nekim potezom, ali to je ni blizu onoga što bi opravdalo silan novac koji su isplatili za njega.

Dembele je ove sezone skupio čak 30 nastupa u prvenstvu za Barcelonu, što je uvjerljivo najviše u posljednje četiri sezone. Bio je solidan, ali s klubom je osvojio samo Kup. Zabio je ukupno devet golova, no trenera Ronalda Koemana je radovalo što je napokon na travnjaku, u punoj snazi i bez ozljeda. Jako dobre igre osigurale su mu poziv u reprezentaciju, no opet se dogodilo najgore.

Nova ozljeda i sve ispočetka. Mukotrpni proces oporavka, terapije, treninzi, sve što je prošao već milijun puta. A Barca će morati po zamjenu za njega.