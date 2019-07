'Kao da me zvao Real Madrid, a dugo nisam uživao kao danas'

Goran Ivanišević danas je odradio prvi trenerski meč u timu Novaka Đokovića, srpski tenisač se plasirao u 2. kolo Wimbledona. Novak Đoković nije imao problema s Nijemcem Phillipom Kohlschreiberom, na samom startu turnira pokazao je dobru formu, pa mirno slavio 3-0 (6-3, 7-5, 6-3). Goran Ivanišević dvoboj je pratio iz svečane lože, a onda poslije meča dao nekoliko izjava za hrvatske medije.

- Naravno da sam bio iznenađen pozivom Novaka Đokovića, to je za mene bio mali pozitivni šok. Zvao me večer prije nego sam išao na put u Švedsku, pa zbog toga nisam mogao doći ranije u London jer sam ranije dogovorio taj Senior Tour. Ovo je za mene velika stvar, na prvom nedjeljnom treningu sam po prvi puta nakon godinu dana uživao biti na teniskom terenu - kaže Goran Ivanišević, pa nastavlja:

- To je jedan nivo koji funkcionira nevjerojatno, biti dio takvog tima, pričanje i komunikacija, ma sve je impresivno. Pa gledanje otvaranja Wimbledona iz svečane lože, kao igrač ga nisam branio zbog ozljede, ali sam bar sada bio tamo dok je Novak kao lanjski pobjednik otvarao turnir. Za mene je ovo bio poseban dan, posebno priznanje što me izabrao da budem dio njegovog tima. Uživao sam u svakom trenutku jučerašnjeg treninga i današnjeg meča.

Foto: Reuters

Tko je po vama favorit za osvajanje Wimbledona?

- Meni je i prije tog poziva Novak Đoković bio prvi favorit za osvajanje Wimbledona uz Rogera Federera. Naravno, sada ostajem pri tome, Novak je lanjski pobjednik, u dobroj je formi, igra odlično i vjerujem da će iz meča u meč biti sve bolji.

Goran Ivanišević je nastavio...

- Sve je ovo došlo na brzinu, ja sam već imao puno planova, neke sam pomaknuo jer kad vas zove Novak Đoković to je kao da vas zove Real Madrid. Teško je tu reći 'ne', ali bilo je tu previše stvari da bi ih sve mogao pomaknuti. Neke jesam, ali sve ne mogu, pa ću ostati u Londonu prvi tjedan. Nema veze, on je veliki profesionalac, nadam se ću ovdje odgledati tri meča. Da, bit će teško otići, ali ja se nadam da nećemo stati na ovome, već da će ova suradnja potrajati. Ali to ćemo još vidjeti i dogovoriti se. Idemo pomalo, pa ćemo popričati i odlučiti što dalje. No, u svakom slučaju ovaj tjedan ću pamtiti u svojoj trenerskoj karijeri, uživam u svakoj minuti i satu, uopće ne razmišljam o tome kada ću napustiti London. Već samo o tome kada će doći novi trening ili novi meč - završio je Ivanišević.