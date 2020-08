Dok je Neymar ridao suze, oni su palili baklje i pjevali pjesme svog kluba na ulicama Marseillea. Naravno, te\u0161ko da im je to neka utjeha obzirom da je njihov klub daleko od onoga gdje je bio nekad. Posljednji naslov u Francuskoj osvojili su 2010. godine, a posljednji trofej u Kupu 2012. godine \u0161to je ipak premalo za klub takve povijesti.

Kao da su oni prvaci: PSG izgubio, a navijači Marseillea napravili ludnicu u gradu...

<p>Ono što je danas <strong>PSG</strong>, to je nekada bio<strong> Marseille</strong>. Vladari francuskog nogometa, ali napravili su nešto što ni Parižani ne mogu unatoč silnim milijunima. Osvojili su Ligu prvaka.</p><p>Bilo je to 1993. godine kada je u velikom finalu pao Milan (1-0), a tada je za Francuze igrao sjajni Alen Bokšić. Bilo je to razdoblje kada je PSG bio miljama daleko od onoga što je danas, ali njihov poraz protiv Bayerna u finalu Lige prvaka pokazao je da se novcima ne mogu kupiti trofeji. </p><p>E upravo zato su navijači Marseillea jučer slavili kao da su oni na vrhu Europe. Na ulicama predivnog grada na Azurnoj obali navijači su feštali cijelu noć. I to samo jer je njihov mrski i umjetni rival poražen. </p><p>Dok je Neymar ridao suze, oni su palili baklje i pjevali pjesme svog kluba na ulicama Marseillea. Naravno, teško da im je to neka utjeha obzirom da je njihov klub daleko od onoga gdje je bio nekad. Posljednji naslov u Francuskoj osvojili su 2010. godine, a posljednji trofej u Kupu 2012. godine što je ipak premalo za klub takve povijesti.</p><p>Došli su do toga da slave neuspjeh PSG-a, ali pitanje je kada će oni opet doći do finala Lige prvaka...</p>