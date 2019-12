Kao san: Upoznao sam Ivana Rakitića i dao dva gola Barci...

Šuker, Modrić, Mandžukić, Kovačić, Peternac... Nitko nikad od hrvatskih nogometaša u La Ligi nije uspio zabiti dva gola na Camp Nouu, sve do Mallorcina Ante Budimira (28)!

Hrvatski je napadač zabio u porazu od Barce (5-2) i došao do brojke od pet ligaških golova. Štoviše, najbolji je hrvatski strijelac u “ligama petice”.

- Nisam znao taj podatak, baš mi je drago. Je li mi to najbolja utakmica u karijeri? Uh, ne znam baš. Kad važem na taj način, onda svoju individualnu predstavu vežem uz rezultat koji je klub ostvario, a ovaj na Camp Nou nije bio baš dobar - javio nam se Budimir.

Ante Budimir prvi je igrač neke gostujuće momčadi koji je zabio dva gola na Camp Nouu još od Urugvajca Stuanija kojem je isto postignuće pošlo za nogom u rujnu 2018. godine.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon utakmice pokušao ga je utješiti Ivan Rakitić.

- San mi je već neko vrijeme upoznati ga, nevjerojatno je skroman. Baš mi je drago da je jedan naš čovjek dio takve mašinerije kao što je Barcelona, ljudi lete. Dao mi je i svoj dres. Htio sam ga upoznati još 2016., kad sam gostovao tamo sa Sampdorijom, ali nekako smo se mimoišli - priča nam Budimir, koji je u spomenutoj utakmici također zabio.

Foto: Twitter

S Mallorcom vodi borbu za ostanak u La Ligi, njegov klub nalazi se na 17. mjestu, posljednjem koje jamči spas.

- Fokus mi je samo na tome, individualna postignuća me toliko ne zanimaju. Ako baš inzistirate, volio bih zabiti dvoznamenkasti broj golova do kraja sezone. Reprezentacija? Nitko me još nije zvao.

Budimir još nije upoznao Rafaela Nadala, koji je veliki navijač Mallorce i koji je gledao utakmicu.

- On ovdje ima status poput Messija, teško je uopće doći do njega.