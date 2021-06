Trogodišnji ugovor s Uefom Coca-Cola je platila oko 120 milijuna dolara, a jedan potez najpoznatijeg svjetskog nogometaša 'izbio' im je iz džepa čak četiri milijarde dolara!

Da, točno toliko je ovaj svjetski brend izgubio na dionicama nakon što je Cristiano Ronaldo maknuo bočice njihova pića na press konferenciji i pokazao svima da piju vodu. Portugalac, koji je poznat kao fanatik koji važe svaki komadić hrane i pije vodu, htio je promovirati zdrav način prehrane, a Coca-Cola je zbog toga zabilježila nevjerojatan gubitak.

No, ako Ronaldo ne pije Coca-Colu, ne znači da je ne piju i ostali sudionici ovog prvenstva. To se ponajviše odnosi na ruskog izbornika Stanislava Čerčesova koji je s nevjerojatnim guštom iskapio bocu Cole ispred novinara. I vjerojatno oduševio čelnike ove kompanije nakon noćne more koju im je zadao Ronaldo.

Kao i na svim službenim presicama, ispred izbornika Rusije su stajale dvije boce Coca-Cole. Čerčesov je, baš kao pravi 'bauštelac', otvorio čep s drugom bocom i nategnuo u slast. Ili kako su Nogometne Ikone slikovito prikazale, kao tetak na krizmi. Pa napravio ono što bi vjerojatno svatko od nas. I postao pozitivni junak Coca-Coline priče na ovom Europskom prvenstvu.

Je li bocnuo Cristiana Ronalda ili legendarni ruski brk se samo nije mogao oduprijeti zovu ovog popularnog pića, procijenite sami. No, sigurno mu je zafalilo šećera nakon teško izborene pobjede njegove Rusije nad Finskom (1-0) u drugom kolu Eura. Zbornaja je s tri boda ostala u igri za plasman u drugi krug.

Osim Ronalda, kojemu je zasmetala Cola, Paul Pogba je tako maknuo boce Heinekena jer se protivi alkoholu. Uefa je šutjela pa puknula: Neće se više nitko petljati u naše sponzore!

Tko god ubuduće takne bočice na press konferencijama, pa i zbog žeđi, morat će platiti kaznu. Iz Uefe su poručili kako bi nogometni savezi morali informirati svoje igrače o obvezama koje moraju poštovati dolaskom na Euro. Ako ubuduće netko prekrši pravila, kaznu će morati platiti Savez, a ne pojedinci.