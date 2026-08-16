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SKANDAL NA OTOKU

Kaos na EP-u u Birminghamu! Uhitili su muškarca zbog lažne akreditacije, navijači poludjeli

Piše HINA,
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Kaos na EP-u u Birminghamu! Uhitili su muškarca zbog lažne akreditacije, navijači poludjeli
Foto: Andrew Boyers
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Drama na atletskom Europskom prvenstvu u Birminghamu: muškarac s lažnom akreditacijom uhićen, a sigurnosni protokoli blokirali su izlaz atletičarima i tisućama navijača nakon natjecanja

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Muškarac u tridesetima uhićen je i ostaje u pritvoru zbog sumnje na prijevaru, izjavila je u nedjelju policija West Midlandsa, nakon što je sigurnosna operacija uzrokovala poremećaje na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu prethodne večeri.

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Britanski mediji izvijestili su da je nekoliko sportaša, uključujući prvu zvijezdu prvenstva Britanku Amy Hunt, i tisuće gledatelja kasnilo s napuštanjem stadiona Alexander više od sat vremena nakon incidenta u kojem je sudjelovala naoružana policija u subotu navečer.

Policija je izjavila da je izražena zabrinutost nakon što je pronađen muškarac s pogrešnom akreditacijom.

- Kao mjera opreza, uvedene su sigurnosne mjere i obustavljen je prijevoz osoblja prvenstva i sportaša. To je potom dovelo do kašnjenja u prijevozu sa stadiona za širu javnost. Razumijemo zabrinutost koju je ovo moglo izazvati i možemo potvrditi da nije bilo neposrednog rizika za javnost. Kao i uvijek, naš prioritet je sigurnost javnosti i želimo zahvaliti svima na strpljenju.

European Athletics Championships
Foto: Andrew Boyers

Prometne usluge vratile su se u normalu rano u nedjelju, rekli su organizatori u izjavi. Stadion Alexander bio je ispunjen blizu svog kapaciteta od 23.000 mjesta za subotnju večernju sesiju, koja je završila osvajanjem zlata Britanije u muškoj i ženskoj štafeti 4x100 metara. Organizatori su kasnije najavili otkazivanje šest ceremonija dodjele medalja koje su se trebale održati nakon finalnog događaja.

U objavi na društvenim mrežama, prvenstvo se ispričalo zbog značajnih kašnjenja koja su utjecala na gledatelje koji su napuštali mjesto održavanja i reklo da će autobusi "postupno" nastaviti polaske. Hunt i njezine kolegice trebale bi se natjecati u nedjeljnoj mješovitoj sprint štafeti, gdje će pokušati osvojiti rekordnu četvrtu zlatnu medalju na prvenstvu.

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