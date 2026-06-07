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Kaos pred SP! Igrači Portugala i Čilea skoro se potukli na terenu

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Kaos pred SP! Igrači Portugala i Čilea skoro se potukli na terenu
Foto: Screenshot/twitter

Rafael Leão zaradio je izravni crveni karton u prijateljskoj utakmici Portugala i Čilea nakon što je snažno odgurnuo čileanskog igrača Ivána Romána i srušio ga na travnjak

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Portugal i Čile odigrali su prijateljsku utakmicu na stadionu Jamor uoči Svjetskog prvenstva, a utakmicu je na kraju prvog poluvremena obilježila masovna tučnjava i dva izravna crvena kartona.

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Do incidenta je došlo blizu gol-aut linije nakon duela Joãoa Cancela i Agustína Arcea. Čileanac je pao na travnjak i kopačkom zakačio Cancela, koji je burno reagirao. Tenzije su porasle u sekundi, a na teren su dotrčali gotovo svi igrači.

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Foto: Instagram/Ludovica Pagani

Čileanac Iván Román počeo je agresivno naguravati Cancela, nakon čega je Rafael Leão skočio braniti suigrača. Između Leãa i Romána uslijedila je razmjena uvreda i naguravanja, a sve je završilo kada je Leão snažno odgurnuo Romána i srušio ga na zemlju. Sudac je obojici pokazao izravne crvene kartone.

Drugo poluvrijeme obje momčadi su započele s desetoricom igrača. Portugal je pobijedio 2-1 golovima Gonçala Guedesa i Brune Fernandesa, a jedini pogodak za Čile zabio je Lucas Cepeda u 92. minuti.

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Budući da je riječ o prijateljskoj utakmici, isključenje ne vrijedi za SP. Leão će nastupiti u prvoj utakmici Portugala na Mundijalu, gdje igraju u skupini s Kolumbijom, Uzbekistanom i Demokratskom Republikom Kongom.

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