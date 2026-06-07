Kaos pred SP! Igrači Portugala i Čilea skoro se potukli na terenu

Portugal i Čile odigrali su prijateljsku utakmicu na stadionu Jamor uoči Svjetskog prvenstva, a utakmicu je na kraju prvog poluvremena obilježila masovna tučnjava i dva izravna crvena kartona.

Do incidenta je došlo blizu gol-aut linije nakon duela Joãoa Cancela i Agustína Arcea. Čileanac je pao na travnjak i kopačkom zakačio Cancela, koji je burno reagirao. Tenzije su porasle u sekundi, a na teren su dotrčali gotovo svi igrači.



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Čileanac Iván Román počeo je agresivno naguravati Cancela, nakon čega je Rafael Leão skočio braniti suigrača. Između Leãa i Romána uslijedila je razmjena uvreda i naguravanja, a sve je završilo kada je Leão snažno odgurnuo Romána i srušio ga na zemlju. Sudac je obojici pokazao izravne crvene kartone.

🚨🚨| IVAN ROMAN AND RAFAEL LEAO HAVE BOTH BEEN SENT OFF! 🟥 pic.twitter.com/AQk5KavufG — CentreGoals. (@centregoals) June 6, 2026

Drugo poluvrijeme obje momčadi su započele s desetoricom igrača. Portugal je pobijedio 2-1 golovima Gonçala Guedesa i Brune Fernandesa, a jedini pogodak za Čile zabio je Lucas Cepeda u 92. minuti.

Budući da je riječ o prijateljskoj utakmici, isključenje ne vrijedi za SP. Leão će nastupiti u prvoj utakmici Portugala na Mundijalu, gdje igraju u skupini s Kolumbijom, Uzbekistanom i Demokratskom Republikom Kongom.