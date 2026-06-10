Kaos prijeti utakmicama u SAD-u na SP-u: Zbog jedne munje nogomet može stati satima

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donosi brojne novitete, od proširenog formata s 48 reprezentacija do čak 104 utakmice. No, uz nogometne izazove, momčadi i organizatori suočit će se s još jednim, potencijalno kaotičnim protivnikom - ekstremnim vremenskim uvjetima i strogim sigurnosnim pravilima koja prijete višesatnim prekidima utakmica. Posljednju generalnu probu za to prošla je Engleska uoči svog dvoboja s Hrvatskom.

Američki protokol koji Fifa ne može zaobići

Ono što ovaj turnir čini drugačijim jest primjena strogog američkog protokola o grmljavini, kojeg se Fifa mora pridržavati na stadionima u SAD-u. Pravilo je jednostavno, ali nemilosrdno: ako se munja detektira unutar radijusa od osam milja (oko 13 kilometara) od stadiona, utakmica se mora odmah prekinuti. Igrači i suci povlače se u svlačionice, a navijači se evakuiraju s tribina na sigurne natkrivene prostore.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Nakon prekida, pokreće se 30-minutno odbrojavanje. Utakmica se može nastaviti tek kada prođe punih pola sata bez ijedne nove zabilježene munje unutar sigurnosne zone. Međutim, svaka nova munja unutar tog perioda resetira sat natrag na 30 minuta. U teoriji, to znači da bi utakmice mogle biti odgođene na neodređeno vrijeme, potencijalno satima, dok se oluja potpuno ne smiri. Fifa u svojim pravilnicima nema definirano maksimalno trajanje prekida nakon kojeg bi se utakmica definitivno otkazala za taj dan, što otvara vrata dugotrajnim čekanjima i logističkim noćnim morama.

Kaos na Klupskom SP-u kao mračno predviđanje

Koliko ozbiljne posljedice ovaj protokol može imati, vidjelo se na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u prošlog ljeta, koje je poslužilo kao svojevrsni testni događaj. Čak šest utakmica turnira bilo je prekinuto zbog grmljavinskih oluja, stvarajući frustracije kod igrača, trenera i navijača. Najdrastičniji primjer bila je utakmica osmine finala između Chelseaja i Benfice u Charlotteu. Susret je zbog nevremena prekinut na gotovo dva sata, a cijeli događaj, od prvog do posljednjeg sučevog zvižduka, potrajao je nevjerojatna četiri sata i 38 minuta. Tadašnji menadžer Chelseaja, Enzo Maresca, nije krio ogorčenje.

Foto: Jim Dedmon/REUTERS

​- Mislim da je to iskreno smiješno, to nije nogomet. Mogu razumjeti da iz sigurnosnih razloga prekinete utakmicu. Ali ako prekinete sedam, osam utakmica, to vjerojatno znači da ovo nije pravo mjesto za ovakvo natjecanje - rekao je Maresca.

Njegove riječi odjeknule su sportskim svijetom, naglašavajući problem s kojim se suočavaju treneri: kako zadržati fokus i fizičku spremnost igrača tijekom višesatne pauze u svlačionici.

Generalna proba Engleza pretvorena u noćnu moru

Upozorenje o tome što čeka sudionike Svjetskog prvenstva stiglo je i tijekom posljednje pripremne utakmice Engleske protiv Kostarike u Orlandu, koja je trebala poslužiti kao finalno uigravanje uoči otvaranja turnira protiv Hrvatske u Arlingtonu. Umjesto taktičkog brušenja forme, engleska ekspedicija doživjela je pravi potop. Nekoliko sati prije planiranog početka utakmice, Orlando je zahvatila tropska oluja s obilnom kišom i grmljavinskim munjama.

Reporteri s lica mjesta javljali su o poplavljenim prilaznim cestama i terenu stadiona koji je bio potpuno natopljen vodom. Početak utakmice je odgođen, a igrači Engleske satima su čekali u hotelu, ne znajući hoće li utakmica uopće biti odigrana. Pedantni planovi izbornika Thomasa Tuchela, koji je želio testirati udarnu postavu i dati ključnim igračima između 60 i 70 minuta igre, pali su u vodu. Glavna briga postala je opasnost od ozljeda na skliskom i teškom terenu, što bi bio katastrofalan scenarij samo nekoliko dana prije početka natjecanja.

*Uz korištenje AI-ja

